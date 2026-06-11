Khi denim, dệt kim và da trở thành ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ thiết kế trẻ

Nguyệt Linh In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 13/6, minishow RE: THINK ERA 1 sẽ diễn ra tại Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN (VNU-SIS) giới thiệu các đồ án cuối kỳ của các sinh viên năm thứ ba ngành Thời trang và Sáng tạo trong học phần Thiết kế theo dòng vật liệu. Sự kiện được tổ chức nhằm mang đến những bộ sưu tập được phát triển từ ba nhóm vật liệu chính của ngành công nghiệp thời trang là denim, dệt kim và da.
Tác phẩm của những nhà thiết kế trẻ tại ĐHQGHN cho thấy sự sáng tạo và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng
Tác phẩm của những nhà thiết kế trẻ tại ĐHQGHN cho thấy sự sáng tạo và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng

Thông qua quá trình nghiên cứu đặc tính vật liệu, thử nghiệm kỹ thuật và phát triển ngôn ngữ thiết kế cá nhân, sinh viên đã tạo nên những tác phẩm phản ánh góc nhìn riêng về thời trang đương đại. Mỗi bộ sưu tập không chỉ là kết quả của một học phần chuyên môn mà còn là quá trình đối thoại giữa người học với chất liệu, giữa ý tưởng sáng tạo với những yêu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp thời trang.

Một trong những định hướng đào tạo cốt lõi của ngành Thời trang và Sáng tạo tại VNU-SIS là khuyến khích sinh viên xây dựng tiếng nói sáng tạo riêng ngay từ những năm đầu đại học. Trong quá trình đó, giảng viên giữ vai trò người đồng hành và gợi mở, giúp sinh viên khám phá sở thích, hệ giá trị thẩm mỹ cũng như triết lý sáng tạo của bản thân. Song song với việc nuôi dưỡng bản sắc cá nhân, sinh viên luôn được đặt trong những bài toán thực tế về đối tượng khách hàng, bối cảnh sử dụng, khả năng sản xuất và sự phù hợp với xu hướng thẩm mỹ đương đại. Các bộ sưu tập tại RE: THINK ERA 1 vì thế là kết quả của sự cân bằng giữa tự do sáng tạo cá nhân và những đòi hỏi cụ thể của thị trường, giữa khát vọng biểu đạt và tính ứng dụng của thiết kế.

Khi denim, dệt kim và da trở thành ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ thiết kế trẻ ảnh 1

RE: THINK ERA 1 không chỉ là một buổi trình diễn học thuật mà còn phản ánh rõ nét mô hình đào tạo thực tiễn của VNU-SIS. Sinh viên tham gia vào toàn bộ quy trình xây dựng một sự kiện thời trang, từ nghiên cứu, phát triển ý tưởng, sản xuất bộ sưu tập đến tổ chức và vận hành chương trình. Thông qua đó, người học không chỉ rèn luyện năng lực chuyên môn mà còn tích lũy kinh nghiệm làm việc nhóm, quản lý dự án và phối hợp liên ngành. Mini show được thực hiện bởi Câu lạc bộ Thời trang FOS phối hợp cùng Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện EVON, qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần liên ngành, một trong những giá trị cốt lõi trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên sẽ trực tiếp giới thiệu các sản phẩm thiết kế, đồng thời chia sẻ câu chuyện sáng tạo, triết lý nghệ thuật và góc nhìn cá nhân đối với từng loại vật liệu. Mỗi bộ sưu tập là một cách tiếp cận riêng, cho thấy khả năng biến những chất liệu quen thuộc thành phương tiện biểu đạt những suy tư, trải nghiệm và quan sát cá nhân.

Khi denim, dệt kim và da trở thành ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ thiết kế trẻ ảnh 2

Sinh viên Nguyễn Duy Long

Nổi bật trong số đó là bộ sưu tập “Điểm cân bằng” của sinh viên Nguyễn Duy Long trên chất liệu da. Với Long, thời trang là hành trình soi chiếu giữa những trạng thái đối lập luôn tồn tại trong mỗi con người như lý trí và cảm xúc, kiểm soát và buông bỏ. Thông qua ngôn ngữ tạo hình của chất liệu da, bộ sưu tập gợi mở những khoảng suy tư về sự cân bằng nội tại. “Trang phục không chỉ là đối tượng thị giác, mà còn là một bề mặt phản chiếu, đủ mở để mỗi cá nhân tự hoàn thiện bằng trải nghiệm của chính mình”, Duy Long chia sẻ.

Cùng khám phá tiềm năng biểu đạt của denim, sinh viên Nguyễn Tùng Lâm mang đến bộ sưu tập “Supercut”, lấy cảm hứng từ những năm tháng liên tục di chuyển giữa hai thành phố. Bộ sưu tập tái hiện cảm giác của một thước phim được cắt dựng từ những ký ức rời, những hình ảnh chớp nhoáng và những chuyển động không ngừng nghỉ. Các thiết kế trở thành phương tiện lưu giữ cảm xúc về sự dịch chuyển, đồng thời phản ánh cách con người kiến tạo bản sắc trong những hành trình liên tục thay đổi. “BST là cách bản thân mình mã hóa quá trình di chuyển đó về một trạng thái duy nhất”, Tùng Lâm cho biết.

Khi denim, dệt kim và da trở thành ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ thiết kế trẻ ảnh 3

Sinh viên Nguyễn Tùng Lâm

Trong khi đó, sinh viên Đinh Thị Hằng lựa chọn chất liệu dệt kim để kể câu chuyện về ký ức tuổi thơ thông qua bộ sưu tập “Childhood Lens”. Những thiết kế đưa người xem trở lại thế giới của trẻ nhỏ, nơi những cung bậc cảm xúc tồn tại một cách tự nhiên với đầy đủ yêu thương, hạnh phúc, niềm vui và cả những nỗi buồn rất đỗi hồn nhiên. Bộ sưu tập hướng tới việc tạo ra một không gian an toàn để người mặc kết nối với nội tâm và chấp nhận những phần nguyên sơ nhất của chính mình. “Bạn có nhận ra mình từng là trẻ thơ và cho phép bản thân làm những điều mình thích, thậm chí là kỳ quặc? Hãy dừng lại một chút và nghĩ về nó nhé”, Hằng gửi gắm.

Với sự hội tụ của nhiều ý tưởng, góc nhìn và phương thức biểu đạt khác nhau, RE: THINK ERA 1 mở ra một không gian đối thoại sáng tạo giữa người trẻ và công chúng. Tại đây, những chất liệu quen thuộc như denim, dệt kim và da được nhìn nhận dưới những lăng kính mới, trong khi các nhà thiết kế trẻ có cơ hội giới thiệu tiếng nói cá nhân, thử nghiệm những cách kể chuyện riêng và bước những bước đầu tiên trên hành trình định hình bản sắc nghề nghiệp của mình.

Nguyệt Linh
Đại học Quốc gia Hà Nội Thiết kế sáng tạo Sinh viên SIS

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