Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: DANAFF Talents mở ra cơ hội để dự án Việt tiếp cận những góc nhìn quốc tế

(Ngày Nay) - Tham gia DANAFF Talents 2026 với dự án chuyển thể Chiếc lược ngà , đạo diễn Quang Dũng kỳ vọng tìm kiếm những phản biện chuyên môn và góc nhìn quốc tế để hoàn thiện tác phẩm. Anh cũng chia sẻ về vai trò ngày càng quan trọng của Vườn ươm dự án DANAFF trong việc kết nối các nhà làm phim Việt Nam với thị trường toàn cầu.

"Chiếc lược ngà" là một trong 18 dự án được lựa chọn tham gia Vườn ươm dự án DANAFF Talents 2026, chương trình phát triển dự án điện ảnh trọng điểm thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV). Dự án của đạo diễn Quang Dũng góp mặt tại Script Lab thuộc Dự ánh phim Việt Nam đa thể loại (Genre Film Project) – nơi các nhà làm phim có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia quốc tế, nhận tư vấn phát triển kịch bản cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất trong tương lai.

Được biết đến qua nhiều bộ phim thành công như Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ hay Tiệc trăng máu, đạo diễn Quang Dũng đồng thời cũng là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng – tác giả truyện ngắn Chiếc lược ngà. Trong cuộc trò chuyện này, anh chia sẻ về hành trình đưa tác phẩm văn học kinh điển lên màn ảnh rộng, kỳ vọng tại DANAFF Talents và những trăn trở về cơ hội vươn ra thế giới của điện ảnh Việt Nam.

Điều gì khiến anh quyết định mang Chiếc lược ngà đến Vườn ươm dự án tại DANAFF Talents 2026?

- Đầu tiên, tôi rất yêu thành phố Đà Nẵng nên khi có cơ hội tôi luôn muốn quay lại đây. Năm nay tôi tham dự DANAFF với tư cách giám khảo Hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Cũng rất trùng hợp là đúng thời điểm chúng tôi vừa hoàn thành kịch bản Chiếc lược ngà thì DANAFF tổ chức Script Lab. Tôi nghĩ đây là cơ hội phù hợp để dự án được giới thiệu, lắng nghe thêm ý kiến từ các chuyên gia trước khi bước vào những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo anh, giá trị lớn nhất mà DANAFF Talents mang lại cho các nhà làm phim là gì?

- Theo tôi, giá trị lớn nhất nằm ở sự kết nối. DANAFF Talents đem lại cơ hội gặp gỡ giữa các nhà làm phim, nhà đầu tư, đơn vị sản xuất và phát hành trong nước lẫn quốc tế. Quan trọng hơn, đây là nơi các dự án nhận được những góc nhìn khách quan từ bên ngoài, điều mà đôi khi người làm phim rất cần để nhìn lại tác phẩm của mình.

Anh kỳ vọng nhận được điều gì từ Script Lab năm nay cho dự án Chiếc lược ngà?

- Chiếc lược ngà là một tác phẩm rất nổi tiếng, đã chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi cần những góc nhìn khách quan và sự phản biện từ các đồng nghiệp quốc tế. Tôi hy vọng thông qua Script Lab, dự án sẽ tìm được cách kể phù hợp hơn để khi lên màn ảnh, bộ phim vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm gốc nhưng đồng thời có thể tiếp cận khán giả ở nhiều quốc gia khác nhau.

DANAFF đang phát triển thêm các hoạt động kết nối thị trường và Chợ dự án. Theo anh, những sân chơi này có ý nghĩa như thế nào với điện ảnh Việt Nam?

Tôi nghĩ điều đó là rất cần thiết. Những hoạt động này giúp các nhà đầu tư và đơn vị phát hành quốc tế hiểu rõ hơn về điện ảnh Việt Nam hiện nay. Ngược lại, nó cũng mở ra cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam tiếp cận những nguồn lực mới, từ tài chính, phát hành cho tới hợp tác sản xuất. Xa hơn nữa, đây là cách để điện ảnh Việt Nam xây dựng những kết nối mang tính quốc tế và phát triển bền vững hơn.

Với kinh nghiệm của mình, anh thấy các dự án điện ảnh Việt hiện nay còn thiếu điều gì để có thể tiếp cận tốt hơn với các nguồn lực và đối tác quốc tế?

- Theo tôi, điều chúng ta còn thiếu là kinh nghiệm trong việc phát triển và giới thiệu một dự án ra thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, trong một thị trường điện ảnh rất lớn, rất mạnh và đầy màu sắc như hiện nay, các dự án Việt Nam cũng cần có những yếu tố thực sự đặc biệt để tạo được dấu ấn riêng và sức cạnh tranh.

Điều gì thôi thúc anh lựa chọn chuyển thể Chiếc lược ngà – một tác phẩm gắn liền với tên tuổi nhà văn Nguyễn Quang Sáng – thành phim điện ảnh ở thời điểm này?

- Chiến tranh luôn là nỗi ám ảnh của nhân loại. Tôi luôn muốn kể những câu chuyện về thân phận con người trong hoàn cảnh chiến tranh, về những mất mát mà chiến tranh để lại. Ngoài những trang sách, từ nhỏ tôi còn được nghe ba má và những người từng trải qua hai cuộc chiến kể lại rất nhiều câu chuyện. Những ký ức đó ảnh hưởng đến tôi và thôi thúc tôi thực hiện dự án này.

Là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, anh có cảm thấy áp lực khi đưa một tác phẩm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ lên màn ảnh rộng?

- Với tôi, dự án nào cũng có áp lực riêng. Nhưng với Chiếc lược ngà, cảm giác hứng khởi lại nhiều hơn áp lực. Tôi xem đây là cơ hội để kể lại một câu chuyện rất đẹp bằng ngôn ngữ điện ảnh của hôm nay.

Theo anh, đâu là thách thức lớn nhất khi phát triển Chiếc lược ngà từ một truyện ngắn thành phim truyện dài?

- Tôi đã mất khá nhiều năm để tìm ra “chìa khóa” cho việc chuyển thể. Thử thách lớn nhất là làm sao từ một truyện ngắn chỉ vài trang giấy có thể phát triển thành một bộ phim dài khoảng hai tiếng đồng hồ mà vẫn giữ được tinh thần, cảm xúc và giá trị cốt lõi của tác phẩm gốc.

Anh mong muốn khán giả hôm nay sẽ nhìn thấy điều gì từ Chiếc lược ngà: một câu chuyện về chiến tranh, về tình phụ tử hay những giá trị vẫn còn nguyên vẹn với cuộc sống hiện đại?

Tôi muốn khán giả trẻ cảm nhận được rằng mình may mắn khi được sống trong hòa bình. Chỉ cần nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta sẽ thấy ở đâu đó chiến tranh vẫn đang diễn ra. Đó là nỗi ám ảnh không chỉ của một thế hệ mà có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Tôi hy vọng bộ phim có thể gợi lên sự đồng cảm với những mất mát đó.

Bên cạnh việc tham gia DANAFF Talents với dự án Chiếc lược ngà, anh còn đảm nhận vai trò giám khảo Hạng mục Phim Việt Nam dự thi. Anh đón nhận trọng trách này với tâm thế như thế nào?

- Thật ra tôi không cảm thấy quá áp lực. Tôi chỉ cố gắng theo đúng cảm nhận và cảm xúc của mình, nhìn nhận các bộ phim một cách công bằng nhất và dành lá phiếu cho những tác phẩm mà bản thân thực sự đồng cảm.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!