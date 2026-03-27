6 năm bền bỉ thu hẹp khoảng cách chăm sóc y tế tại Việt Nam, một hệ thống nhà thuốc tiếp tục ghi danh tại giải thưởng danh giá châu lục

(Ngày Nay) - Hàng nghìn chương trình thăm khám, hàng trăm nghìn mũi vắc xin, hàng triệu ngày thuốc trao tận tay người dân… Suốt 6 năm bền bỉ, dự án “Long Châu sẻ chia” nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế cộng đồng. Hành trình nhân văn ấy giờ đây vươn tầm quốc tế, góp phần khẳng định vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Ngày 26/03, trong khuôn khổ lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026 (HAPA 2026) ở Singapore, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trở thành đại diện Việt Nam duy nhất giành giải thưởng lớn “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm” (Health & Wellness Initiative of the Year). Đây không chỉ là danh hiệu mà còn là sự ghi nhận quốc tế cho những nỗ lực bền bỉ về mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai.

Hơn nửa thập kỷ bền bỉ gieo yêu thương, hàng triệu cuộc đời được tiếp sức

Với Long Châu, sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu. Đó chính là động lực để hệ thống không ngừng mở rộng những điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, từng bước trở thành chuỗi nhà thuốc đầu tiên và duy nhất đạt độ phủ 100% tỉnh thành.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu phát huy vai trò “cánh tay nối dài” của Bộ Y tế trong nhiều chương trình quốc gia như phòng ngừa đột quỵ, phát triển nhi khoa toàn diện, đẩy mạnh tiêm chủng phòng bệnh… Đơn vị còn thúc đẩy hợp tác công - tư với Cục, viện nghiên cứu, bệnh viện và hãng dược phẩm uy tín hướng đến chuẩn hóa chuyên môn, lành mạnh hóa thị trường, triển khai rộng rãi các chương trình nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhờ mạng lưới rộng khắp, Long Châu triển khai hiệu quả các hoạt động hỗ trợ sức khoẻ đến cả vùng sâu, vùng xa và nhóm dân cư còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Từ năm 2021, các chuyến xe “Long Châu sẻ chia” đã đến nhiều địa phương khắp mọi miền trao hàng triệu ngày thuốc miễn phí, hàng trăm tấn gạo và tổ chức hàng nghìn chương trình khám, tư vấn, cấp thuốc không đồng. Riêng trong năm 2025, Long Châu đã phối hợp với các cơ quan, cơ sở y tế triển khai hơn 200 chương trình khám bệnh miễn phí, hỗ trợ gần 30.000 người dân từ Bắc chí Nam.

Vào những ngày tháng cả nước hứng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, Long Châu tiên phong phản ứng nhanh vì người dân. Ở miền Trung, đơn vị đã khẩn trương hỗ trợ hơn 7 tấn thuốc, vật tư y tế và hơn 2.000 liều vắc xin uốn ván cho người dân vùng “rốn lũ”. Trước đó, trong đợt bão Yagi năm 2024 tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ, chỉ trong 48 giờ, 10 tấn thuốc và thiết bị y tế đã thần tốc được chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Song song, 500.000 liều vắc xin sởi được đóng góp cho Bộ Y tế tiếp tục là cam kết của Long Châu về góp phần mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tăng cường bảo vệ trẻ em trước các bệnh lây nhiễm.

Khát vọng lớn nâng bước đơn vị y tế Việt Nam trên bản đồ khu vực

Tại lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026, ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc Tài chính, đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: “Giải thưởng lần này là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng các sáng kiến cộng đồng, đưa những chương trình hỗ trợ sức khỏe, góp phần đẩy lùi gánh nặng bệnh tật đến nhiều địa phương hơn nữa. Long Châu sẽ phát huy mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, nâng cao chuyên môn hơn 20.000 chuyên viên y tế để tiếp tục trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” vì cộng đồng. ”

Các sáng kiến vì cộng đồng là bước đi nhất quán của đơn vị trong xóa nhòa khoảng cách địa lý trong tiếp cận y tế, xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, vì dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Đáng chú ý, trước đó, tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025, Long Châu là đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên trong hạng mục "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year). Đồng thời, đơn vị liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025; nhận Huy hiệu Committed (Committed Badge) từ EcoVadis nhờ thực hành phát triển bền vững xuất sắc… Đây là hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng duy nhất ở Việt Nam đạt chuỗi thành tích “vô tiền khoáng hậu” này.

Long Châu hiện phục vụ gần 33 triệu khách hàng, tương đương ⅓ dân số Việt Nam. Được ghi nhận nhiều năm ở các giải thưởng danh tiếng cho thấy những nỗ lực vì người dân của doanh nghiệp đang chạm đến cộng đồng: Một hệ thống tiên phong tại Việt Nam trong các sáng kiến bền vững, lấy con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ, kiên tâm kiến tạo nền tảng sống khỏe với những giá trị vượt biên giới.

Healthcare Asia Pharma Awards là một trong những giải thưởng y tế uy tín tại châu Á, do tạp chí Healthcare Asia khởi xướng thường niên, vinh danh những doanh nghiệp xuất sắc đang định hình lại chuẩn mực của ngành dược phẩm.