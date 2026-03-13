Đưa giải pháp tầm soát nguy cơ HPV đến gần người dân, Long Châu tạo “cú hích” phòng bệnh chủ động

(Ngày Nay) - Vừa qua, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã triển khai chuỗi hoạt động tầm soát HPV miễn phí, mang cơ hội sàng lọc sớm đến hơn 500 khách hàng. Thông qua ứng dụng kit test nhanh - giải pháp tầm soát ban đầu hiện đại, chương trình hỗ trợ phụ nữ chủ động nhận diện nguy cơ HPV, tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung; tạo nền tảng cho việc phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe bền vững.

HPV (Human Papilloma Virus) được biết là một loại virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc… Thống kê của WHO cho thấy khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung có sự hiện diện của HPV (1). Ở nước ta hàng năm có đến hơn 6.000 phụ nữ phát hiện bị ung thư cổ tử cung và cứ mỗi ngày có 9 người tử vong vì căn bệnh này (2). Bên cạnh ung thư cổ tử cung, HPV còn là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư nguy hiểm khác như: âm hộ, âm đạo, hậu môn, dương vật, hầu họng; gây sùi mào gà, mụn cóc sinh dục… ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tâm lý và chất lượng sống của người bệnh (3).

Theo chuyên gia y tế, tầm soát sớm giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Giới chuyên môn nhận định HPV là “mối nguy hiểm thầm lặng” bởi phần lớn trường hợp nhiễm virus không có biểu hiện rõ ràng. Ước tính khoảng 80% phụ nữ nhiễm virus này một lần trong đời mà không hề hay biết (4). Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức cộng đồng trong chủ động phòng ngừa HPV, mở rộng các chương trình tầm soát, sàng lọc từ sớm, đặc biệt ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Với mong muốn nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân, lan tỏa tinh thần bảo vệ chủ động trong cộng đồng, vừa qua Long Châu đã triển khai đồng loạt chương trình tầm soát HPV miễn phí ở các nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng. Theo chuyên gia y tế, việc tầm soát từ giai đoạn sớm không chỉ giúp kịp thời phát hiện nguy cơ các bệnh nguy hiểm, mà đóng vai trò then chốt trong xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe phù hợp với thể trạng và từng độ tuổi. Đặc biệt, ung thư cổ tử cung là căn bệnh diễn biến âm thầm, ghi nhận mỗi năm có hàng nghìn phụ nữ Việt phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, dẫn đến điều trị kém hiệu quả và tử vong sớm (5).

Tại chuỗi sự kiện, hơn 500 nữ khách hàng đã được tiếp cận giải pháp kiểm tra nhanh bằng kit test hiện đại, giúp hỗ trợ nhận biết sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung liên quan đến HPV. Những trường hợp có kết quả cảnh báo đã được đội ngũ bác sĩ tư vấn kỹ càng, hướng dẫn đến cơ sở y tế để sàng lọc chuyên sâu hơn, đánh giá toàn diện tình trạng sức khoẻ.

Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng kit test nhanh Accufast L1/E7 - giải pháp tầm soát ban đầu giúp người dùng nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ nhiễm các chủng HPV nguy hiểm, có nguy cơ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Cụ thể, bộ test giúp xác định chính xác sự hiện diện của protein L1 (liên quan đến nhiều chủng HPV nguy cơ cao như: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) và E7 (đặc hiệu cho chủng HPV 16, 18). Với thiết kế thân thiện, thao tác đơn giản, sản phẩm còn phù hợp để người dùng chủ động kiểm tra tại nhà, góp phần tháo gỡ rào cản về thời gian và tâm lý. Tiên phong mang giải pháp sàng lọc tiện lợi đến gần cộng đồng, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu kỳ vọng đồng hành cùng phụ nữ trên hành trình phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, phòng ngừa hiệu quả, góp phần giảm thiểu nguy cơ ung thư cổ tử cung do HPV ngay từ những bước chăm sóc ban đầu.

Từ nền tảng chương trình, Long Châu hướng đến tạo môi trường chăm sóc sức khỏe bền vững, riêng tư và thân thiện với phái nữ, đồng thời lan tỏa thông tin y khoa chính xác, nâng cao nhận thức về chủ động sàng lọc định kỳ và tiêm vắc xin phòng bệnh. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chỉ khoảng 28% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi 30 - 49 từng tiếp cận sàng lọc ung thư cổ tử cung. Chuyên gia y tế đánh giá con số này vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu 70% phụ nữ trước 35 tuổi được khám sàng lọc trong chiến lược toàn cầu của WHO, hướng đến tăng tốc loại trừ ung thư cổ tử cung vào năm 2030 (6). Bên cạnh đó, tiêm phòng HPV cũng là một trong những biện pháp y tế hiệu quả hàng đầu giúp phòng chống ung thư cổ tử cung (7).

Hoạt động là bước đi nhất quán của Long Châu trên hành trình đẩy lùi gánh nặng ung thư cổ tử cung, với tầm nhìn lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Trong đó, mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc ngày càng phát huy vai trò điểm chạm y tế đầu tiên, trở thành cầu nối giữa người dân với những giải pháp - dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, an toàn và minh bạch.

Tích cực đồng hành cùng cộng đồng trong nhận diện và phòng ngừa HPV từ sớm, hệ thống tiếp tục thắt chặt cam kết chung tay giải quyết các thách thức sức khỏe thời đại, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.