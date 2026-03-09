Long Châu cùng thương hiệu nhãn khoa Santen ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt tiện lợi, giúp dân văn phòng dễ dàng kiểm tra tại chỗ

(Ngày Nay) - Ngày 06/03, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hợp tác cùng Santen - thương hiệu dược phẩm nhãn khoa hàng đầu Nhật Bản khởi động dự án “Sàng lọc khô mắt & Chăm sóc bảo vệ mắt trong môi trường thiết bị kỹ thuật số” quy mô toàn quốc.
Hợp tác đa phương hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh lý khô mắt và chủ động chăm sóc sức khỏe thị giác trong thời đại kỹ thuật số.
Tại đây, hai đơn vị tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát chuẩn y khoa với sự bảo hộ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam, gia tăng giải pháp nhận diện nguy cơ từ sớm, dễ tiếp cận đến mọi người dân.Các bên khẳng định tầm nhìn chung về nâng cao nhận thức cộng đồng trong chủ động bảo vệ sức khỏe thị giác, qua đó tạo nền tảng chăm sóc toàn diện và lâu dài trong thời đại số.

GS.BS. Thầy thuốc nhân dân Tôn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác giữa Santen và hệ thống nhà thuốc Long Châu trong triển khai hoạt động nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận với các công cụ tầm soát khô mắt một cách dễ dàng hơn. Việc cung cấp thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu và đáng tin cậy sẽ góp phần giúp cộng đồng quan tâm hơn đến sức khỏe thị giác, từ đó chủ động chăm sóc và bảo vệ đôi mắt từ sớm.

Ông Nguyễn Minh Phúc - Tổng Giám đốc Santen Việt Nam bày tỏ, hợp tác cùng hệ thống nhà thuốc Long Châu, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nhãn khoa Việt Nam, là minh chứng cho cam kết dài hạn của Santen trong việc đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ sinh thái chăm sóc mắt bền vững, nơi phòng ngừa và giáo dục sức khỏe được đặt ở vị trí trung tâm.

Ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ mỗi ngày, hơn nửa triệu lượt khách hàng không chỉ để mua thuốc mà còn để tìm kiếm sự an tâm và tư vấn chuyên sâu. Trong khuôn khổ chương trình, Long Châu cam kết đồng hành lâu dài để thực hiện các mục tiêu: Chính thức ra mắt bài kiểm tra tình trạng khô mắt miễn phí trên website Nhà thuốc Long Châu, giúp người dân dễ dàng nhận diện các dấu hiệu bệnh lý về mắt do tiếp xúc quá mức với ánh sáng xanh. Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng trong việc chăm sóc mắt, đặc biệt trong môi trường tiếp xúc với các thiết bị điện tử thường xuyên thông qua mô hình Omni Channel với hệ thống nhà thuốc toàn quốc và các kênh truyền thông trực tuyến.

Long Châu cùng thương hiệu nhãn khoa Santen ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt tiện lợi, giúp dân văn phòng dễ dàng kiểm tra tại chỗ ảnh 1
Ông Vũ Ngọc Thắng - Giám đốc Ngành hàng Thuốc - Vaccine Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Theo thống kê của ngành y tế, có khoảng 60% số người làm văn phòng mắc các bệnh lý về mắt, trong đó khô mắt là tình trạng mà những người sử dụng thiết bị điện tử thường gặp nhất (1). Các triệu chứng điển hình gồm: khô, rát, cộm, nhòe mắt, chói sáng, đau đầu, khó tập trung... Nếu không được nhận diện sớm và chăm sóc đúng cách, bệnh lý này có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất học tập, làm việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người (2). Từ thực tế đó, các hoạt động của dự án tập trung vào tầm soát khô mắt thông qua bộ câu hỏi chuẩn y khoa; tăng cường nhận thức cộng đồng với sự tư vấn chuyên môn uy tín từ đội ngũ chuyên gia, dược sĩ; phổ biến thông tin chính xác về bệnh lý mắt, hướng dẫn bảo vệ thị lực… trên đa kênh.

Điểm nhấn quan trọng là việc tiên phong ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt online, được bảo trợ chuyên môn từ Hội Nhãn khoa Việt Nam. Đây là công cụ sàng lọc nhanh chóng được thiết kế khoa học, giúp người dùng dễ dàng đánh giá nguy cơ khô mắt. Bộ câu hỏi tập trung vào các yếu tố như: các triệu chứng phổ biến (chói mắt, cộm, đau nhức mắt, nhìn mờ, giảm thị lực), tần suất khó chịu ở mắt, điều kiện môi trường khiến mắt cảm thấy khó chịu… với thời gian thực hiện chỉ khoảng 30 giây. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, người dùng sẽ nhận ngay bảng kết quả đánh giá tình trạng mắt, qua đó có thêm nền tảng tin cậy để chủ động điều chỉnh lối sinh hoạt và chăm sóc phù hợp.

Long Châu cùng thương hiệu nhãn khoa Santen ra mắt bộ câu hỏi tầm soát khô mắt tiện lợi, giúp dân văn phòng dễ dàng kiểm tra tại chỗ ảnh 2
Long Châu phát huy vai trò “điểm chạm y tế đầu tiên”, tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các chương trình tầm soát và tư vấn được triển khai rộng khắp và đồng bộ.

Sự hợp tác giữa Long Châu và Santen được kỳ vọng mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe hiện đại: lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy khoa học làm nền tảng và lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc “gần dân sát dân” phủ khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 20.000 dược sĩ vững chuyên môn, hệ thống tích cực đưa tri thức y khoa chuẩn mực, các sản phẩm, dịch vụ hiện đại, an toàn và minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt. Đây cũng là tầm nhìn xuyên suốt, bền bỉ của Long Châu trên hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Long Châu thương hiệu nhãn khoa

