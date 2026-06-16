Agribank đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình triển khai mô hình Kiosk thông minh: “Cú hích” chuyển đổi số hành chính công

(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/6/2026, tại trụ sở UBND phường Đông Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử (Trạm dịch vụ công).

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính công tại địa phương, đưa dịch vụ công số đến gần hơn với người dân.

Buổi Lễ có sự tham dự của đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an, Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và Căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an; Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, Lãnh đạo Agribank, đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị phối hợp triển khai.

Lợi ích kép nhờ ứng dụng AI trong Trạm dịch vụ công số

Trạm dịch vụ công số là một trong những giải pháp tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận dạng thông minh để tự động hóa quy trình cấp bản sao số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện việc xác thực hồ sơ, tài liệu, người dân có thể thao tác trực tiếp tại Kiosk mà không cần phải xếp hàng chờ đợi để nộp hồ sơ như trước đây.

Sau khi đưa giấy tờ bản gốc vào Kiosk, hệ thống sẽ tự động nhận diện, kiểm tra tính hợp lệ, xác thực thông tin và chuyển cán bộ xử lý, cấp bản sao điện tử hợp pháp chỉ trong vài phút. Quy trình thực hiện nhanh chóng, chính xác, minh bạch, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và bảo vệ môi trường nhờ việc giảm sử dụng giấy, mực in và tiết kiệm chi phí lưu trữ.

Ngoài tính năng chính là xác thực, cấp bản sao số, tài liệu điện tử, Trạm dịch vụ công số còn được trang bị nhiều tính năng như: số hóa tài liệu, đối chiếu tài liệu thành phần hồ sơ và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay trên Kiosk.

Trạm dịch vụ công số là sự hội tụ “3 trong 1” tại một điểm phục vụ duy nhất: Hành chính - Pháp lý - Tài chính. Việc ứng dụng công nghệ vào Trạm dịch vụ công số không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn giúp giảm tải áp lực cho cán bộ xử lý hồ sơ hành chính nhờ các khâu hướng dẫn, tra cứu hồ sơ đã được số hóa, thực hiện tự động trên Kiosk; từ đó tập trung vào công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Kết quả triển khai tại Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh cho thấy đã có gần 20.000 lượt người dân được phục vụ tại 30 Trạm dịch vụ công số, tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng hơn 90%.

Ninh Bình là địa phương thứ tư trên cả nước triển khai Trạm dịch vụ công số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số hành chính công tại địa phương. Trạm dịch vụ công số được đặt tại 10 địa điểm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gồm: 3 cơ sở TTPVHCC tỉnh ở các phường: Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý và 7 chi nhánh TTPVHCC các phường, xã: Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý, Đồng Văn, Tam Điệp, Rạng Đông, Giao Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của Agribank trong quá trình triển khai mô hình. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, việc đưa mô hình Kiosk hành chính công thông minh (Trạm dịch vụ công số) vào phục vụ nhân dân tại các cơ sở, chi nhánh của Trung tâm Phục vụ Hành chính công trên địa bàn tỉnh là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi mạnh mẽ, đột phá của tỉnh trong lộ trình xây dựng chính quyền số và xã hội số năm 2026. Hệ thống Trạm dịch vụ số này sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công dễ dàng, minh bạch hơn.

Đồng chí bày tỏ mong muốn và đề nghị Agribank tiếp tục phối hợp nghiên cứu, nâng cấp thêm nhiều tính năng tích hợp, giúp người dân không chỉ thực hiện thủ tục hành chính mà còn có thể trải nghiệm các tiện ích số đa dạng khác ngay trên cùng hệ thống này để đưa Trạm dịch vụ số trở thành công cụ hữu ích cho người dân và cán bộ chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Người dân là trung tâm phục vụ, thụ hưởng thành tựu của chuyển đổi số

Báo cáo kết quả công tác phối hợp triển khai Trạm dịch vụ công số, đồng chí Đại tá Đỗ Hoài Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Agribank, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật công nghệ Phương Đông tổ chức các chương trình làm việc, trao đổi, thống nhất chủ trương, giải pháp công nghệ, phương án đầu tư, lộ trình triển khai cũng như các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng. Trên cơ sở kết quả làm việc, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Vũ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trước hết là câu chuyện của cách chúng ta phục vụ người dân. Không phải chúng ta có bao nhiêu nền tảng, mà là người dân thuận tiện đến đâu; không phải số hóa được bao nhiêu quy trình, mà là quy trình ấy có thực sự giảm thời gian, giảm chi phí, giảm phiền hà cho người dân hay không.

Với nhận thức đó, thời gian qua, Agribank đã đồng hành cùng nhiều địa phương triển khai mô hình Kiosk thông minh: từ Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia; đến Thanh Hóa - cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ; đến Quảng Ninh - địa phương đi đầu về cải cách hành chính và chính quyền số; và hôm nay là tỉnh Ninh Bình -vùng đất di sản đang mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất. Đây không phải là những chương trình riêng lẻ mà là một hành trình có định hướng, thể hiện cam kết nhất quán của Agribank: tiên phong đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương trong chuyển đổi số; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch, nhân văn”.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, mục tiêu là giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo ra các cơ hội việc làm mới và cung cấp dịch vụ công tiện ích hơn thông qua sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong hành trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Agribank định hướng tích hợp dịch vụ công với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên các Trạm dịch vụ công số trong thời gian tới nhằm gia tăng tiện ích cho người dân; đồng thời nghiên cứu mở rộng triển khai trên phạm vi toàn quốc, góp phần tạo nên một hệ sinh thái hành chính công hiện đại, minh bạch và vì nhân dân phục vụ.

Việc triển khai Trạm dịch vụ công số thể hiện nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số phục vụ nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Agribank, tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương trong việc triển khai Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 về quyền lợi thụ hưởng thành tựu chuyển đổi số của người dân.