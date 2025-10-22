WHO hỗ trợ 9.000 liều vaccine phòng dại cho hai tỉnh có nguy cơ cao tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 22/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết đã trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại phơi nhiễm (PEP) cho người dân tại hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Đây là 2 địa phương được đánh giá có nguy cơ cao về bệnh dại.

Lô vaccine có tổng trị giá 100.000 USD (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng), được WHO bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của hai tỉnh, với sự phối hợp của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân các tỉnh. Nguồn kinh phí hỗ trợ do Gavi, Liên minh vaccine tài trợ.

Theo WHO, hoạt động hỗ trợ này nhằm giúp bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em, những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bệnh dại. Bệnh dại có tỷ lệ tử vong 100% khi đã khởi phát triệu chứng, nhưng có thể phòng ngừa hoàn toàn nếu được điều trị dự phòng kịp thời bằng vaccine.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho biết: “Sự hỗ trợ này không chỉ là việc cung cấp vaacine mà còn là lời kêu gọi hành động. Không một ai đáng mất mạng vì bệnh dại chỉ vì không thể chi trả cho vaccine. Chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng bảo đảm vaccine sau phơi nhiễm được phân phối rộng rãi, dễ tiếp cận cho người dân, đặc biệt là những người nghèo và các nhóm dân số dễ bị tổn thương”.

Theo Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam ghi nhận 89 ca tử vong do bệnh dại, trong đó gần một nửa là trẻ em. Hiện chi phí cho một liệu trình tiêm phòng dại sau phơi nhiễm gồm 5 mũi vào khoảng 1,5 triệu đồng và chưa được bảo hiểm y tế chi trả.

Tiến sĩ Angela Pratt cho rằng, để chấm dứt tử vong do bệnh dại, cần tăng cường tiêm phòng dại cho chó, biện pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất để ngăn chặn nguồn lây. Theo đó, ngành giữa y tế, thú y và môi trường cần có sự phối hợp để thực hiện.

WHO khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030, hướng tới mục tiêu toàn cầu “Không còn tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030”.