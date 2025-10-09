Alpha Books và Tasco Auto ra mắt sách “Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely”

Ấn phẩm do ba tác giả Xiaobo Wu, Jian Du và Sihan Li biên soạn, được xem là công trình nghiên cứu toàn diện về quá trình vươn lên của tập đoàn ô tô Geely – từ một doanh nghiệp khởi đầu nhỏ bé ở Hàng Châu trở thành tập đoàn sở hữu các thương hiệu toàn cầu như Volvo, Lotus và Zeekr…

Cuốn sách được dịch và xuất bản tại Việt Nam với độ dài gần 500 trang, gồm 14 chương chia thành 5 phần, kể lại hành trình 25 năm của Geely qua nhiều giai đoạn đầy thách thức và đột phá. Nếu khởi đầu của Geely được định hình bởi triết lý “Tam sinh vạn vật” – nơi mọi thứ đều bắt đầu từ hỗn độn và ý chí sinh tồn, thì sự lớn mạnh của tập đoàn này là minh chứng cho năng lực phủ định chính mình, một yếu tố cốt lõi trong tư duy “phi tuyến tính”. Cuốn sách đi sâu vào các giai đoạn hình thành và tái cấu trúc, từ việc Geely chấp nhận sao chép, thất bại, rồi tự phát triển công nghệ động cơ, cho đến thương vụ lịch sử mua lại Volvo năm 2010 – bước ngoặt khiến cả thế giới kinh ngạc khi “một doanh nghiệp Trung Quốc non trẻ lại dám nuốt chửng một biểu tượng Bắc Âu lâu đời”.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình – Chủ tịch HĐQT Alpha Books, điều khiến “Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely” đặc biệt không nằm ở những con số thành công, mà ở tư duy đứng sau nó: “Tăng trưởng phi tuyến không phải là khái niệm dành cho riêng Geely, mà là quy luật vận động của thời đại. Chỉ khi doanh nghiệp biết tự phủ định, biết thay đổi hướng đi khi đạt đến giới hạn, họ mới có thể tiến xa. Câu chuyện của Geely cho thấy, không có điểm xuất phát nào là quá thấp nếu tư duy đủ cao.”

Ở góc độ một doanh nghiệp ô tô đang đồng hành cùng Geely tại Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn – Quyền Tổng giám đốc Tasco Auto cho rằng hành trình của Geely phản chiếu khát vọng của nhiều doanh nghiệp Việt: “Geely không sinh ra trong môi trường thuận lợi, nhưng họ dám làm khác và dám nghĩ xa. Đó cũng là tinh thần mà Tasco Auto theo đuổi – không chỉ phân phối ô tô, mà từng bước xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh và bền vững, nơi mỗi đổi thay đều bắt đầu từ con người, vì con người.”

Trong lễ ra mắt, nhà báo Đinh Đức Hoàng – người dẫn dắt buổi tọa đàm – nhận định đây là một cuốn sách hiếm hoi kết hợp được nghiên cứu học thuật, triết lý phương Đông và thực tiễn kinh doanh hiện đại. Ông cho rằng “đọc Geely là đọc về một quá trình tự tiến hóa của tư duy doanh nghiệp”. Mỗi chương sách không chỉ kể về một chặng đường kinh doanh mà còn là bài học về cách đối diện với hỗn loạn, biến sai lầm thành bài học, và tái định nghĩa khái niệm chất lượng theo hướng “cảm nhận của khách hàng”. Ông ví cuốn sách như “một tấm gương phản chiếu cách con người tìm thấy trật tự trong hỗn loạn, và trong chính quá trình đó, tạo ra đột phá".

Không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ câu chuyện một tập đoàn, “Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely” còn mang tính khai sáng cho cộng đồng doanh nghiệp châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bằng những ví dụ thực tiễn, các tác giả chỉ ra rằng tăng trưởng bền vững không đến từ việc duy trì trạng thái ổn định, mà đến từ khả năng tái sinh liên tục. Một doanh nghiệp chỉ thật sự sống khi dám bước ra khỏi mô hình quen thuộc của chính mình. Chính vì thế, cuốn sách không chỉ có giá trị nghiên cứu mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo, nhà quản trị đang tìm kiếm hướng đi khác biệt trong thời đại toàn cầu hóa.

Cuốn sách được phát hành độc quyền bởi Alpha Books, đơn vị tiên phong trong việc chuyển ngữ và xuất bản các đầu sách kinh doanh, quản trị quốc tế. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa, đánh dấu sự hợp tác ý nghĩa Alpha Books và Tasco Auto - nhà phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam với 16 thương hiệu ô tô và hệ thống 150 showroom trên toàn quốc, đồng hành trong vai trò lan tỏa tinh thần “phi tuyến tính” đến cộng đồng.

Tăng trưởng phi tuyến tính – Sự trỗi dậy của Geely không chỉ kể về một tập đoàn ô tô, mà còn kể về những con người dám làm khác, dám vượt qua những gì quen thuộc để tìm thấy hướng đi của riêng mình.

Giữa một thế giới đầy biến động, nơi ranh giới giữa thành công và giới hạn ngày càng mong manh, cuốn sách này nhắc chúng ta rằng tăng trưởng không còn là cuộc đua của tốc độ, mà là hành trình của nhận thức – nơi những người dám nghĩ khác chính là những người mở ra tương lai.