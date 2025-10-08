Tasco ra mắt “Tasco Co-Club” - Không gian làm việc hiện đại dành riêng cho hội viên VETC Loyalty

(Ngày Nay) - Tại đây, hội viên hạng vàng, bạch kim và kim cương thuộc chương trình VETC Loyalty có thể dễ dàng đặt chỗ và làm việc trong môi trường năng động, đầy đủ các tiện ích tại các showroom của Tasco Auto, gồm: khu vực làm việc chung hiện đại, phòng họp tiêu chuẩn, khu vực tiếp khách và phòng gọi điện riêng tư, được phục vụ đồ uống và đồ ăn nhẹ miễn phí như trà, cà phê, nước lọc, snack…

Với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo chuẩn dịch vụ khách hàng của Tasco Auto, Tasco Co-Club hứa hẹn mang đến không gian làm việc chuyên nghiệp, thoải mái và thân thiện - giúp khách hàng cân bằng giữa công việc, di chuyển và cuộc sống.

Tasco Co-Club hiện đang được triển khai tại hơn 40 showroom Tasco Auto trên toàn quốc, đặt tại những vị trí trung tâm, thuận lợi cho việc di chuyển. Hệ thống sẽ liên tục được mở rộng và cập nhật trong thời gian tới, mang đến sự tiện nghi và kết nối xuyên suốt cho cộng đồng hội viên VETC Loyalty.

Khách hàng có thể dễ dàng đặt lịch trải nghiệm Tasco Co-Club miễn phí qua hotline VETC – 1900 6010, hoặc tìm hiểu chi tiết quyền lợi theo từng hạng Hội viên tại: https://loyalty.vetc.com.vn/tasco_co_club.

Tasco Co-Club được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tasco (đơn vị phát triển địa điểm) và Công ty TNHH VETC Digital (đơn vị vận hành Chương trình VETC Loyalty). Sự hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết của hai doanh nghiệp trong việc mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phát triển hạ tầng giao thông thông minh, VETC và Tasco còn mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong công việc và cuộc sống, mở rộng khái niệm “thuận tiện di chuyển” thành “thuận tiện sống và làm việc” đúng với các tiêu chí: Miễn phí – Độc quyền – Tiện nghi – Phủ sóng rộng khắp.

Thông tin liên hệ: Website: https://loyalty.vetc.com.vn/ Hotline: 1900 6010