Alpha Books và Tinh Vân bắt tay phát triển giải pháp toàn diện cho mô hình thư viện thế hệ mới tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng ngày 12/9/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Sách Alpha (Alpha Books) và Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinh Vân) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Sự kiện đánh dấu nỗ lực chung nhằm xây dựng và triển khai các giải pháp toàn diện cho hệ thống mô hình thư viện kiểu mới tại Việt Nam.

Nghị quyết 57- NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu đổi mới, tạo ra bước đột phá trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh này, việc kết hợp các nội dung và khoa học - công nghệ để đưa tri thức đến người dân một cách gần gũi, dễ tiếp cận là một vấn đề quan trọng. Để thực hiện thành công mục tiêu này, các doanh nghiệp được khuyến khích tham gia vào việc phát triển các sản phẩm, giải pháp hỗ trợ cho các thư viện.

Sáng ngày 12/9/2025, sự kiện lễ ký kết phát triển toàn diện các thư viện đại học và thư viện cộng đồng tại Việt Nam đã diễn ra tại Trạm Đọc (Hà Nội) với sự tham dự của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Viện nghiên cứu chiến lược, và đại diện của các thư viện đến từ hơn 10 trường đại học và thư viện công cộng trên địa bàn Hà Nội, Hà Tĩnh, Bắc Ninh… Lễ ký kết được diễn ra giữa hai doanh nghiệp đi đầu trong các mảng xuất bản sách và khoa học - công nghệ tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là phát triển được 100 điểm thư viện thế hệ mới trên khắp cả nước (tính đến năm 2027).

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Alpha Books đã cho ra mắt hơn 10.000 đầu sách cùng 15.000.000 bản in, hợp tác cùng hơn 600 nhà xuất bản, trường đại học và đối tác trong và ngoài nước. Chứng kiến sự thay đổi của xu hướng văn hóa đọc, Alpha Group (với tiền thân là Alpha Books) đang nỗ lực không ngừng để định vị từ một doanh nghiệp xuất bản sách thành một thương hiệu truyền tải tri thức.

Là đối tác chiến lược của sự kiện lần này, Tinh Vân mang tới giải pháp về phần mềm quản lý thư viện Libol, đã được hơn 130 thư viện trên cả nước đưa vào sử dụng hiệu quả. Tinh Vân cũng là đơn vị nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng danh giá như Sao Khuê, Cúp vàng CNTT, TOP 5 ICT, Giải thưởng CNTT – TT của TP.HCM và Bằng khen của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển và khai thác các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, nguồn học liệu điện tử và các giải pháp ứng dụng công nghệ mới, với mục tiêu hiện đại hóa hoạt động thư viện, thúc đẩy văn hóa đọc và mở rộng xuất bản điện tử. Việc hợp tác tập trung vào những hướng đi then chốt như triển khai và liên tục cập nhật phần mềm quản lý thư viện và nền tảng đọc số, số hóa kho học liệu để cung cấp dịch vụ tri thức hiện đại, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xuất bản và quản lý thư viện. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp cũng cam kết tăng cường phối hợp trong hoạt động truyền thông, tổ chức hội thảo, diễn đàn về thư viện hiện đại, cũng như mở rộng các kênh tiếp thị, phân phối sách và giải pháp công nghệ đến đối tác và khách hàng.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Group, cho biết: “Lễ ký kết hôm nay sẽ là cú hích đầu tiên trên hành trình mở rộng của Alpha Books từ hoạt động xuất bản sách sang xây dựng các không gian khoa học và đọc sách cộng đồng để trở thành những thư viện thế hệ mới. Thư viện cần phát triển thành trung tâm học tập và nghiên cứu, cung cấp không gian, tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ đa dạng cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng. Thư viện cần kết nối với thế giới và trở thành "trái tim" của các trường đại học.”

Ông Đinh Quang Hoàng, Giám đốc dự án phát triển Thư viện thế hệ mới chia sẻ thêm: “Khi tri thức dẫn lối cho công nghệ trong mô hình thư viện và xuất bản, thói quen đọc – từ sách giấy đến sách điện tử – sẽ được nâng cấp thành trải nghiệm tri thức đa giác quan, phi biên giới, vượt khỏi định kiến thư viện chỉ là không gian cổ điển, khuôn mẫu. Đây cũng chính là tinh thần của sự kiện hợp tác phát triển toàn diện thư viện đại học và thư viện cộng đồng giữa Alpha Books và Tinh Vân Group.”

Ông Nguyễn Ngọc Chung, Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục, đại diện Tinh Vân, chia sẻ: “Tinh Vân có nhiều năm kinh nghiệm trong triển khai giải pháp thư viện số và xuất bản điện tử. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp với Alpha Books sẽ tạo ra hệ sinh thái toàn diện, nơi nội dung giá trị và công nghệ tiên tiến cùng song hành, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xuất bản và thư viện Việt Nam.”

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Alpha Books và Tinh Vân một lần nữa khẳng định quyết tâm của hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản và công nghệ, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các thư viện đại học, thư viện cộng đồng và các nhà xuất bản trong việc tiếp cận tri thức hiện đại và ứng dụng công nghệ tiên tiến.