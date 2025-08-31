EU hối thúc Mỹ xem xét lại lệnh cấm thị thực với quan chức Palestine

(Ngày Nay) - Trong cuộc họp tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 30/8, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) nhất trí kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các quan chức Palestine.
EU hối thúc Mỹ xem xét lại lệnh cấm thị thực với quan chức Palestine

Tại cuộc họp này, các ngoại trưởng EU cũng thảo luận tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza, song các bên tham dự vẫn chia rẽ sâu sắc về việc có áp đặt thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Israel hay không.

Tại một cuộc họp báo, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho rằng dù các quốc gia thành viên nhìn chung đồng thuận về mức độ nghiêm trọng của tình hình, song chưa đạt được đồng thuận về các biện pháp cụ thể.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, chủ trì cuộc họp, cho biết ngày càng nhiều quốc gia thành viên tin rằng Israel khó thay đổi đường lối nếu không có sức ép mạnh hơn. Trong khi đó, đông người đã tập trung bên ngoài địa điểm họp, kêu gọi Đan Mạch và EU có hành động mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.

Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York năm 2023. Ảnh: AFP
