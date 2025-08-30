Ảnh hưởng bão số 6: Mưa rất lớn ở khu vực từ Thanh Hoá-Quảng Trị

(Ngày Nay) - Từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bắc Quảng Trị là vùng tác động của gió mạnh nhất cùng với hoàn lưu gió của bão số 6; cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8.

Nhận định về tình hình cũng như tác động bão số 6, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, dự báo chiều và tối 30/8, tâm bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.

Dọc từ đất liền ven biển từ Thanh Hoá trở vào đến Huế gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10.

"Cấp gió của bão không quá mạnh nhưng chúng tôi cũng lưu ý, gió giật trong bão có thể chênh với gió bão 3-4 cấp, tức gió có thể cấp 7-8 nhưng gió giật cấp 9-10, thậm chí cấp 11-12. Vì vậy, tàu thuyền hoạt động ở khu vực ven bờ, nhất là ngư dân trên các lồng, bè cần hết sức lưu ý tình trạng gió giật mạnh này", ông Hưởng cảnh báo.

Về tác động của bão số 6, ông Hưởng cho biết, từ Nam Hà Tĩnh trở vào đến Bắc Quảng Trị là vùng tác động của gió mạnh nhất cùng với hoàn lưu gió của bão số 6. Cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8 và tình hình gió giật như đã nêu trên ở trên.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, từ Thanh Hoá vào đến Quảng Trị sẽ là vùng tâm mưa lớn trong đợt mưa bão này. Tổng lượng mưa cả đợt dao động 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trong đó, từ nay đến hết 31/8, Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị tiếp tục mưa lớn với tổng lượng mưa 150-250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa cũng mở rộng sang trung du, đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 30/8 đến hết 31/8 với tổng lượng mưa từ 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

"Trưa 30/8, hoàn lưu bão đã tác động đến khu vực biển ven bờ từ Thanh Hoá đến Huế. Với hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h thì khoảng chiều và tối nay vùng tâm bão sẽ đi vào đất liền, thời điểm gió mạnh nhất chúng tôi xác định khoảng 15 - 19h", ông Hưởng thông tin.

Nhận định về thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong ngày Quốc khánh 2/9, Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho hay, cơn bão số 6 di chuyển khá nhanh, mưa lớn do bão kéo dài có thể duy trì đến 31/8. Từ 1/9 trở đi, mưa trên cả nước xu hướng giảm.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi. Hà Nội khả năng mưa rào nhẹ vào buổi sáng nhưng trưa và chiều mưa giảm, thời tiết có thể chuyển nắng nhẹ.

Trung Bộ cũng xuất hiện nắng ráo vào trưa và chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông.

Sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh thành bão số 6. Lúc 10h ngày 30/8, vị trí tâm bão số 6 trên khu vực biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10-11, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Vùng trọng tâm của bão vào chính khu vực bão số 5 đã tác động vừa qua.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, từ đêm 29/8 đến chiều 30/8 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa từ 19h ngày 29/8 đến 11h ngày 30/8 phổ biến từ 70-200 mm, có nơi lớn hơn.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, đến 22h ngày 30/8, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh- Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió cấp 6, giật cấp 8; đến 10h ngày 31/8 ở Trung Lào và suy yếu thành vùng áp thấp.

Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Trị, địa phương vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua, cơ bản đất đã đạt bão hòa, kết hợp bão số 6 sẽ gây đợt mưa diện rộng trên toàn tỉnh, cục bộ có những điểm mưa cực đoan 150 mm trong 3 giờ, khả năng có lốc xoáy với cấp độ gió tương đương bão, do đó nguy cơ sạt lở, lũ quét là rất cao.

Để chủ động ứng phó mưa, bão, ông Trần Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa, bão.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải, các xã, phường đặc khu ven biển khẩn trương kêu gọi tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; đồng thời, tổ chức neo đậu đảm bảo đúng kỹ thuật, hạn chế thấp nhất thiệt hại do va đập, cháy nổ xảy ra ở nơi neo đậu, đảm bảo an toàn cho người, lồng bè nuôi trồng thủy sản vùng ven biển, cửa sông.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần chủ động ứng phó với mưa lũ lớn trên đất liền, đặc biệt là sạt lở đất, lũ quét vùng miền núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp.

Ủy ban Nhân dân cấp xã, Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ các khu vực, Công an xã, các đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát tình hình mưa lũ, sạt lở đất nhằm chủ động sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Các đơn vị, địa phương khuyến cáo, không để người dân đánh cá, vớt củi khi mưa lũ xảy ra; đảm bảo lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi sơ tán, vùng bị chia cắt do mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp tục duy trì chế độ trực ban, lực lượng, phương tiện ứng trực, kịp thời thông tin và xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực khẩn trương phối hợp với xã để chủ động triển khai lực lượng ứng phó và xử lý khi thiên tai xảy ra.