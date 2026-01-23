[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển (Ngày Nay) - Chiều 23/1, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Báo chí Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV: Niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước (Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp; đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tự hào: Phạm Hồng Linh - cô gái Việt Nam đưa công bằng y tế vào bệnh viện Mỹ (Ngày Nay) -Ứng dụng Lexi đã chính thức được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (một cơ sở y tế hàng đầu ở Mỹ) từ tháng 1/2026, mang lại sự an tâm cho những người bệnh không thông thạo tiếng Anh. “Tôi rất vui, tự hào và xúc động”, Phạm Hồng Linh, nữ CEO 33 tuổi, một trong hai người đồng sáng lập Lexi chia sẻ.

Đại hội XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp (Ngày Nay) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

[Ảnh] Bộ Chính trị Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hội (Ngày Nay) - Chiều 23/1, tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã ra mắt Đại hội.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ngày Nay) - Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ khóa XIV diễn ra chiều nay 23/1.

Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư (Ngày Nay) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/2/2026, đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV (Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.

Huy động những trang thiết bị y tế hiện đại nhất để phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ngày Nay) - Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, một khu vực hồi sức tích cực hiện đại được thiết lập để phục vụ Đại hội XIV của Đảng.