[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Chiều 23/1, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã chỉ đạo và chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội tại Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 1
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo và chủ trì buổi Họp báo.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 2
Quang cảnh buổi Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 3
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 4
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 5
Quang cảnh họp báo quốc tế trước phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng ngày 14/1.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 6
Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài dự Họp báo.
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 7
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 8
[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ảnh 9
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
