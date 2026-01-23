[Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Chiều 23/1, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã chỉ đạo và chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội tại Hội trường Trung tâm Báo chí, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
(Ngày Nay) -Ứng dụng Lexi đã chính thức được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts (một cơ sở y tế hàng đầu ở Mỹ) từ tháng 1/2026, mang lại sự an tâm cho những người bệnh không thông thạo tiếng Anh. “Tôi rất vui, tự hào và xúc động”, Phạm Hồng Linh, nữ CEO 33 tuổi, một trong hai người đồng sáng lập Lexi chia sẻ.
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.