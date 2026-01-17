Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội

(Ngày Nay) - Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 17/1, Liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường Đại học Y Hà Nội) - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông NGS đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, lãnh đạo đại diện Liên danh chủ đầu tư; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác và đông đảo cán bộ, giảng viên, y bác sĩ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm: Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững.

Tổng Bí thư cho rằng, dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học–công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước – nhà trường – nhà khoa học – doanh nghiệp trong dự án này là rất đáng trân trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng về phát huy mọi nguồn lực xã hội cho phát triển, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư đề nghị, Thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế…

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổng Bí thư tin tưởng với sự quyết tâm và đồng lòng của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp, Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.

Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội được định hướng là một tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo và thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, hình thành một hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ.

Điểm nhấn của dự án là phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh”, ứng dụng công nghệ cao và AI trong chẩn đoán, điều trị, quản trị vận hành bệnh viện và quản lý khu dưỡng cư, góp phần tạo hạt nhân công nghệ cho hệ thống y tế Thủ đô trong giai đoạn chuyển đổi số; đồng thời là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tối thiểu, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu, xạ trị, công nghệ in 3D và chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng. Giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.

Trọng tâm của dự án là Khu 1 có diện tích nghiên cứu khoảng 15ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9ha. Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó Bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò “bệnh viện trục”, kết nối các chuyên khoa như Ung bướu, Ngoại khoa - Ghép tạng, Lão khoa, Nội tiết, Răng Hàm Mặt và Trung tâm quốc tế.

Song song là hệ thống đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội, gồm các viện nghiên cứu, khu giảng đường, ký túc xá, phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Sau khi cụm bệnh viện mới hoàn thành năm 2028 và tiếp nhận bệnh nhân từ cơ sở hiện hữu, dự án tiếp tục xây dựng Trung tâm Ngoại khoa, Trung tâm Ung bướu cùng các hạng mục nghiên cứu, ký túc xá, giảng đường và hoàn thiện toàn bộ tổ hợp vào năm 2030.

Khu 2 có diện tích khoảng 0,7ha, gồm khối đế 6 tầng và 2 khối tháp cao 35 tầng, 3 tầng hầm, với tổng số khoảng 1.100 căn hộ được thiết kế chuyên biệt cho người cao tuổi theo các mô hình tiên tiến đang áp dụng tại nhiều quốc.

Các căn hộ được tổ chức linh hoạt theo mức độ tự chủ và tình trạng sức khỏe, từ sống độc lập, sống có hỗ trợ đến chăm sóc toàn phần 24/7, kết hợp dinh dưỡng và phục hồi chức năng.

Về cơ cấu không gian, khối đế từ tầng 1 đến tầng 6 bố trí các chức năng y tế, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Từ tầng 7 đến tầng 35 bố trí các căn hộ. Dự kiến khoảng 10% diện tích sàn khối tháp dành cho các căn hộ cho thuê phục vụ người cao tuổi không tự lập hoặc bán tự lập, với diện tích từ 25-35 m² (tối đa 45 m²).

Phần diện tích còn lại bố trí các căn hộ để bán, chủ yếu là căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 60-80 m². Khu dưỡng cư được kết nối chặt chẽ với hệ thống y tế chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bảo đảm chăm sóc sức khỏe liên tục, an toàn và chuyên nghiệp cho cư dân cao tuổi. Khu dưỡng cư dự kiến hoàn thành năm 2028.

Việc hình thành Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội mang ý nghĩa xã hội và chiến lược lâu dài, góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương và thành phố, đồng thời đáp ứng kịp thời những thách thức của quá trình già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn ngày càng gia tăng.