"Anh trai" DILLAN gia nhập đường đua âm nhạc với MV debut "VVIP"

(Ngày Nay) - Tối ngày 16/04, DILLAN chính thức phát hành MV debut mang tên “VVIP”, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.
Trước khi debut, DILLAN đã có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc trong vai trò thực tập sinh, học hỏi toàn diện các kỹ năng từ thanh nhạc, vũ đạo đến phong thái biểu diễn. Năm 2025, anh ra mắt khán giả nước nhà tại chương trình Anh Trai "Say Hi” 2025, nhanh chóng thu hút người hâm mộ nhờ những màn trình diễn tự tin và visual lôi cuốn. MV debut “VVIP” nằm trong EP sắp ra mắt, vừa đánh dấu bước phát triển quan trọng của DILLAN, vừa ra một giai đoạn hoạt động nghệ thuật mới của nam ca sĩ tại Việt Nam.

“VVIP” là ca khúc là món quà DILLIAN gửi tặng đến những người quan trọng - “very very important people”, đã đồng hành cùng anh trong cuộc sống. Khai thác những mối quan hệ sâu sắc, thân thiết, “VVIP” đáp lại những sự giúp đỡ, những tình cảm mà nam ca sĩ nhận được trong suốt hành trình theo đuổi âm nhạc.

Với chủ đề xoay quanh những câu chuyện cá nhân, “VVIP” mang đậm màu sắc nghệ thuật riêng biệt của DILLAN. Toàn bộ hình ảnh trong MV được thể hiện qua hai bối cảnh đối lập, đại diện cho hai giai đoạn quan trọng trong chặng đường âm nhạc của anh: từ những ngày còn là thực tập sinh tại Hàn Quốc đến thời điểm chính thức debut và bước sang chương mới tại Việt Nam.

Sinh ra trong thập niên 2000, DILLAN sử dụng xuyên suốt âm hưởng của dòng nhạc pop thời kỳ này trong sản phẩm đầu tay, từ giai điệu, màu sắc đến xây dựng hình ảnh. Tuy nhiên, thay vì tái hiện màu sắc hoài niệm, nam ca sĩ lựa chọn tinh chỉnh, làm mới âm thanh xưa cũ theo phong cách bản thân, đáp ứng thị hiếu hiện tại của khán giả.

“VVIP” không chỉ là điểm khởi đầu, mà còn là lời giới thiệu, định hình DILLAN trong vai trò của một nghệ sĩ. Với định hướng màu sắc cá nhân ngay từ khi gia nhập thị trường âm nhạc, ca khúc là nền tảng giúp nam ca sĩ có thể nhanh chóng xây dựng độ nhận diện, đồng thời tạo sự nhất quán trong cả âm nhạc lẫn hình ảnh của bản thân.

