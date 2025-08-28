Apple chính thức ấn định ngày ra mắt iPhone 17: Hé lộ nhiều nâng cấp đáng mong đợi

(Ngày Nay) - Khoảnh khắc mà người hâm mộ Apple chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Apple vừa chính thức xác nhận thời điểm ra mắt dòng iPhone 17 – và người dùng sẽ không phải chờ quá lâu.

Theo tờ Daily Mail (Anh), mẫu điện thoại chủ lực mới nhất của Apple sẽ được giới thiệu tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào ngày 9/9 tại Apple Park, trụ sở chính của hãng ở Cupertino, California (Mỹ).

Tổng giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đã đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Hãy sẵn sàng cho sự kiện #AppleEvent đầy kinh ngạc vào thứ Ba, ngày 9/9!” kèm theo một đoạn video hoạt họa giới thiệu sự kiện.

Biểu tượng teaser gợi nhiều đồn đoán

Trên mạng xã hội, logo mới xuất hiện trong teaser sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người cho rằng biểu tượng này có thể là gợi ý về những công nghệ mới trên iPhone 17.

Một người dùng có tên @LAFadhel nhận định biểu tượng trông giống hình ảnh từ camera nhiệt, có thể ám chỉ việc Apple sẽ tích hợp buồng hơi (vapour chamber) – hệ thống tản nhiệt giúp thiết bị duy trì hiệu suất và tránh quá nhiệt.

Một giả thuyết khác cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Apple đang chuẩn bị ra mắt các tính năng đo huyết áp và đường huyết không xâm lấn thông qua hệ thống cảm biến hồng ngoại.

Ngoài ra, biểu tượng mới cũng được cho là đại diện cho Liquid Glass – tên gọi giao diện hình ảnh mới mượt mà trên iOS 26, từng được giới thiệu vào tháng 6.

iPhone 17: Mạnh mẽ hơn, hỗ trợ AI

Như thường lệ, Apple giữ kín thông tin trước sự kiện, nhưng nhiều rò rỉ trong thời gian qua đã tiết lộ một số nâng cấp đáng chú ý.

iPhone 17 được cho là sẽ có khung nhôm, mặt lưng bằng kính, cụm camera được nâng cấp, và đặc biệt là vi xử lý A19 mạnh mẽ, hỗ trợ các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp.

Một số nguồn tin còn tiết lộ Apple cần thêm không gian ở mặt lưng để bố trí cụm camera mới – có thể bao gồm cảm biến lớn hơn hoặc cấu trúc camera tiềm vọng.

Dựa trên thông lệ, Apple thường mở bán iPhone mới vào thứ Sáu, khoảng 10 ngày sau sự kiện công bố. Nếu không có gì thay đổi, iPhone 17 có thể chính thức lên kệ từ ngày 19/9.

Apple Watch, AirPods cũng sẽ được nâng cấp

Bên cạnh iPhone 17, Apple cũng được kỳ vọng sẽ công bố Apple Watch Series 11 với các tính năng theo dõi sức khỏe cải tiến và thời lượng pin tốt hơn.

Ngoài ra, hãng có thể trình làng Apple Watch Ultra 3 – thế hệ tiếp theo của dòng đồng hồ cao cấp, dự kiến sẽ tích hợp tính năng nhắn tin khẩn cấp qua vệ tinh, hỗ trợ người dùng trong trường hợp khẩn cấp khi không có kết nối Wi-Fi hay mạng di động.

Apple cũng có thể công bố AirPods Pro thế hệ thứ 3, được đồn đoán sẽ có tính năng đo nhịp tim trong tai và cảm biến nhiệt độ.

Về dài hạn, giới chuyên gia cho biết Apple đang âm thầm phát triển thiết bị gập đầu tiên – tạm gọi là iPhone Fold, dự kiến ra mắt sớm nhất vào năm 2026. Thiết bị được cho là sẽ sở hữu 4 camera, thiết kế gập không nếp rõ ràng, và cảm biến vân tay Touch ID.

Tuy nhiên, chuyên gia công nghệ Mark Gurman nhận định rằng sản phẩm này “sẽ không tạo nên bước đột phá công nghệ hay định nghĩa lại phân khúc thiết bị gập”.

Hiện tại, thị trường điện thoại gập đã có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Samsung, Motorola, Huawei, Oppo, Xiaomi và Vivo. Trong đó, Samsung được xem là người tiên phong với dòng Galaxy Fold ra mắt năm 2019. Tuy nhiên, smartphone gập đầu tiên trên thế giới thực chất là FlexPai của Royole (Trung Quốc), trình làng từ năm 2018.