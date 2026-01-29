Argentina: Hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi 230.000 ha rừng

(Ngày Nay) - Các thống đốc vùng Patagonia, miền Nam Argentina, ngày 28/1 đã đồng loạt kêu gọi Quốc hội nước này ban bố “Tình trạng cháy rừng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc”, trong bối cảnh các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi gần 230.000 ha rừng.
Argentina: Hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi 230.000 ha rừng

Giới lãnh đạo địa phương và chính quyền các tỉnh thuộc vùng Patagonia đã chủ động ban bố tình trạng khẩn cấp ở cấp khu vực từ tháng 10/2025. Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng phức tạp của hỏa hoạn trong bối cảnh thời tiết mùa Hè không có mưa tại Nam Bán cầu, việc kích hoạt cơ chế ứng phó ở cấp quốc gia là hết sức cần thiết. Các thống đốc cảnh báo Patagonia đang phải đối mặt với điều kiện khí hậu “hết sức bất lợi” cùng đợt hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1965, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng.

Thống đốc tỉnh Chubut - ông Nacho Torres - cho biết đã đệ trình đề xuất lên Quốc hội Argentina, yêu cầu khẩn trương thông qua tuyên bố tình trạng khẩn cấp cháy rừng toàn quốc. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của đại diện các tỉnh Río Negro, La Pampa, Neuquén và Santa Cruz, ông Torres nhấn mạnh quy mô và mức độ tàn phá của các đám cháy hiện nay “đòi hỏi những công cụ ứng phó đặc biệt”.

Theo Thống đốc Torres, Argentina cần kích hoạt các cơ chế đặc biệt để huy động thêm nguồn lực, tăng cường phối hợp giữa các tỉnh và Chính phủ liên bang, tương tự những biện pháp mà Chile và Mỹ đã áp dụng gần đây khi phải đối mặt với các thảm họa cháy rừng quy mô lớn. Ông cũng kêu gọi tất cả các đảng phái trong Quốc hội Argentina khẩn trương ủng hộ dự luật này.

Số liệu do các thống đốc công bố cho thấy trong tổng số 229.700 ha rừng bị thiêu rụi, tỉnh La Pampa chịu thiệt hại nặng nề nhất với 168.000 ha, tiếp đến là Chubut (45.000 ha), Río Negro (10.000 ha), Neuquén (6.000 ha) và Santa Cruz (700 ha). Các cơ quan chức năng Argentina cảnh báo cháy rừng không phân biệt ranh giới hành chính hay khác biệt chính trị, đòi hỏi nỗ lực phối hợp trên toàn quốc để kiểm soát và khắc phục hậu quả.

