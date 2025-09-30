Cháy rừng tàn phá Công viên quốc gia Etosha của Namibia

(Ngày Nay) - Tổng thống Namibia cho biết các đám cháy rừng đã phá hủy khoảng 1/3 Công viên quốc gia Etosha của Namibia, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất châu Phi.

Theo các nhà chức trách, các vụ cháy rừng bắt đầu vào ngày 22/9 ở phía Tây Nam của công viên và bị cho là do hoạt động sản xuất than củi tại các trang trại giáp ranh gây ra, đã lan rộng nhanh chóng do gió mạnh và thảm thực vật khô. Các quan chức cho biết đã triển khai 500 binh sĩ và hai máy bay trực thăng đến khu vực vào này 28/9 để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Vụ cháy đang gây thiệt hại sinh thái nghiêm trọng. Bộ du lịch nước này cũng thông báo đóng cửa một số tuyến du lịch và cảnh báo du khách phải thận trọng vì hướng gió có thể thay đổi khó lường.

Công viên quốc gia Etosha ở phía Bắc của Namibia, trải dài trên diện tích 22.270 km2 với điểm nhấn là cánh đồng muối Etosha cổ đại dài khoảng 130 km và rộng 50 km, thu hút nhiều đàn hồng hạc di cư vào mùa mưa. Đây cũng là nơi sinh sống của 114 loài động vật có vú, đáng chú ý là loài tê giác đen đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, cũng là điểm thu hút khách du lịch lớn.

Báo cáo của giới chức Namibia cho biết khoảng 34% diện tích công viên đã bị thiêu rụi và phải tốn nhiều thời gian để phục hồi.