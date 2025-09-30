Cháy rừng tàn phá Công viên quốc gia Etosha của Namibia

Theo các nhà chức trách, các vụ cháy rừng bắt đầu vào ngày 22/9 ở phía Tây Nam của công viên và bị cho là do hoạt động sản xuất than củi tại các trang trại giáp ranh gây ra, đã lan rộng nhanh chóng do gió mạnh và thảm thực vật khô. Các quan chức cho biết đã triển khai 500 binh sĩ và hai máy bay trực thăng đến khu vực vào này 28/9 để hỗ trợ dập tắt đám cháy. Vụ cháy đang gây thiệt hại sinh thái nghiêm trọng. Bộ du lịch nước này cũng thông báo đóng cửa một số tuyến du lịch và cảnh báo du khách phải thận trọng vì hướng gió có thể thay đổi khó lường.
Công viên quốc gia Etosha ở phía Bắc của Namibia, trải dài trên diện tích 22.270 km2 với điểm nhấn là cánh đồng muối Etosha cổ đại dài khoảng 130 km và rộng 50 km, thu hút nhiều đàn hồng hạc di cư vào mùa mưa. Đây cũng là nơi sinh sống của 114 loài động vật có vú, đáng chú ý là loài tê giác đen đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng, cũng là điểm thu hút khách du lịch lớn.
Báo cáo của giới chức Namibia cho biết khoảng 34% diện tích công viên đã bị thiêu rụi và phải tốn nhiều thời gian để phục hồi.
(Ngày Nay) - Sáng 30/9, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
(Ngày Nay) - Ngày 30/9, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 24 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung đợt 4/2025, chuẩn bị cho hai lượt trận gặp đội tuyển Nepal tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 10 tới.
(Ngày Nay) - Ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị giám sát đất, văn bản pháp lý đầu tiên trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập khung đánh giá và giám sát tình trạng đất. Đây được coi là bước đi quan trọng, khởi đầu cho mục tiêu đầy tham vọng: đưa toàn bộ đất ở châu Âu về trạng thái khỏe mạnh vào năm 2050, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, duy trì nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
(Ngày Nay) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 đã lên tiếng xin lỗi Qatar về vụ không kích gần đây nhằm vào thủ đô Doha. Động thái nhượng bộ hiếm hoi này được xem là rất quan trọng để Qatar tiếp tục vai trò trung gian hòa giải chủ chốt trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.
(Ngày Nay) - Cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.
(Ngày Nay) - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 27/9 đã công nhận Raja Ampat, quần đảo nổi tiếng ở tỉnh Tây Papua của Indonesia, là Khu Dự trữ sinh quyển - một vùng lãnh thổ có hệ sinh thái độc đáo và được quản lý theo cách tiếp cận bền vững.