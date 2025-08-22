Lời cảnh báo nguy cơ cháy rừng ngày càng tăng đối với châu Âu

(Ngày Nay) - Các vụ cháy rừng dữ dội đang hoành hành khắp Tây Ban Nha vào mùa Hè năm nay được xem là lời cảnh báo đối với những nước khác tại châu Âu về những mối nguy hiểm ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu về khí hậu và là Giáo sư địa lý tự nhiên tại Đại học Barcelona, ông Javier Martin-Vide.

Theo ông Javier Martin-Vide, các mô hình để mô phỏng và nghiên cứu khí hậu cho thấy tình hình thời tiết sẽ xấu đi trong những thập kỷ tới. Nhiệt độ vượt 40 độ C tại Trung và Bắc Âu sẽ gây ra những thách thức nghiêm trọng đối với những nước chưa quen với nắng nóng cực đoan. Chuyên gia trên cho rằng chìa khóa để giảm thiểu rủi ro là thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên thực tế, quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu cũng đang diễn ra trong ngành nông nghiệp ở một số nước. Chẳng hạn, một số công ty sản xuất ô liu và rượu vang đã chuyển khu vực sản xuất lên các vùng đất cao hơn để tìm kiếm các điều kiện khí hậu thuận lợi hơn nhằm duy trì cả chất lượng và sản lượng.

Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu về khí hậu Javier Martin-Vide cũng nêu ra những tác động do dân số nông thôn giảm, trong đó hoạt động chăn thả gia súc trong rừng không còn phổ biến khiến thảm thực bì tích tụ lâu ngày trở thành “mồi lửa” gây ra các vụ cháy rừng. Theo đó, ông kêu gọi triển khai các biện pháp phòng ngừa mạnh hơn và quản lý cảnh quan tốt hơn. Chính phủ các nước cần triển khai các chiến lược đổi mới như tạo ra cảnh quan xen kẽ rừng và cánh đồng canh tác để nâng cao khả năng phòng chống cháy rừng.

Tây Ban Nha đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong thế kỷ này, với hơn 20 đám cháy lớn vẫn đang bùng phát, chủ yếu ở các tỉnh Tây Bắc Orense, Zamora và Leon. Bộ Nội vụ cho biết hơn 33.000 người đã được sơ tán, trong khi 4 người đã thiệt mạng.

Theo số liệu của Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính từ đầu năm đến ngày 21/8, hơn 400.000 hecta rừng ở Tây Ban Nha bị cháy, chiếm gần 40% tổng diện tích thiệt hại của Liên minh châu Âu (EU), trong đó khoảng 350.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi chỉ trong 2 tuần qua, trùng với đợt nắng nóng gay gắt bắt đầu vào đầu tháng 8. Tây Ban Nha hiện là nước chịu thiệt hại nặng nhất do cháy rừng ở EU.