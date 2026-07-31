Hà Nội nằm trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới về ẩm thực đường phố

(Ngày Nay) - Khi nhắc đến ẩm thực đường phố, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bánh mì của Việt Nam hay taco tại Mexico...

Một số quốc gia và thành phố từ lâu đã nổi tiếng với nền ẩm thực đường phố đặc sắc, thu hút các tín đồ ẩm thực tìm đến chỉ để thưởng thức những xiên thịt nướng, các món ăn cầm tay và vô vàn đặc sản địa phương.

Tuy nhiên, kết quả từ một nghiên cứu mới lại mang đến bất ngờ lớn khi xếp hạng các thành phố có ẩm thực đường phố hấp dẫn nhất thế giới ở những nơi ít ai ngờ tới.

Theo nghiên cứu của dịch vụ Radical Storage, dựa trên phân tích 6.897 quầy hàng ẩm thực đường phố tại 100 thành phố đón nhiều du khách nhất thế giới, Paris (Pháp) đã vươn lên vị trí số một.

Để thực hiện phân tích, nhóm nghiên cứu đã xem xét số lượng hàng quán có mức đánh giá từ 4 sao trở lên, sự đa dạng của các loại hình ẩm thực, mức độ sẵn có của các lựa chọn ăn chay, thuần chay và không chứa gluten, tỷ lệ các quán ăn có giá phải chăng, cùng mật độ hàng quán trên mỗi km vuông.

Thức ăn đường phố được định nghĩa là các quầy hàng và xe tải bán thức ăn, cũng như các nhà hàng phục vụ các món ăn đường phố truyền thống.

Mật độ cơ sở kinh doanh ẩm thực là tiêu chí có ảnh hưởng lớn nhất đến điểm số, với trọng số 30%. Tiếp theo là tỷ lệ các cơ sở có mức giá hợp túi tiền, chiếm 20%.

Thủ đô Paris của Pháp đạt điểm số 7,2/10 với 69,1% trong số 401 quán ăn được đánh giá từ 4 sao trở lên. Paris cũng có mật độ 3,82 người bán thức ăn đường phố trên mỗi km vuông. Tiếp theo trong danh sách là hai điểm đến của Hy Lạp: Athens và Thessaloniki. Athens đạt điểm 6,9/10 nhờ số lượng các món ăn được cung cấp và số lượng người bán thức ăn trên mỗi km vuông. Trong khi đó, Thessaloniki đạt điểm 6,1 với thức ăn đường phố có giá cả phải chăng.

Đứng thứ 4 trong danh sách là Barcelona (Tây Ban Nha), tiếp đó là thủ đô London (Anh). Một địa điểm khác của Hy Lạp là Rhodes xếp thứ 6. Thủ đô Rome của Itay đứng thứ 7. Hà Nội là thành phố duy nhất của châu Á lọt vào top 10, đứng ở vị trí thứ 8. Theo sau thủ đô Việt Nam trong danh sách là Budapest (Hungary) và Amsterdam của Hà Lan.