Australia cấm sử dụng DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ

(Ngày Nay) - Bộ Nội vụ Australia ngày 4/2 đã công bố hướng dẫn mới nhất về việc cấm DeepSeek - công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do Trung Quốc phát triển - trên tất cả các thiết bị của chính phủ do lo ngại vấn đề an ninh.