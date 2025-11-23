Ba chữ tình qua "Cưới vợ cho cha"

(Ngày Nay) -Bộ phim “ Cưới vợ cho cha” của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm mang đến một khung cảnh đậm chất miền Tây sông nước, pha trộn giữa hài hước và xúc động. Tính đến chiều 23/11, sau 3 ngày ra rạp, doanh thu phòng vé của phim này đã vượt qua 3 tỷ đồng - một con số chấp nhận được với thể loại phim gia đình.

Với dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, cùng nhiều gương mặt trẻ, câu chuyện xoay quanh cha con, hiếu thuận và bí mật đè nặng hứa hẹn sẽ khơi gợi nhiều cảm xúc sâu lắng về tình thân và trách nhiệm gia đình.

Cuộc cưới hỏi đậm chất miệt vườn

Cưới vợ cho cha kể về ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu), sống lủi thủi trong quán cà phê karaoke, đang mang trong lòng nỗi niềm lớn là hứa với vợ quá cố rằng sẽ chăm sóc con trai Út Tửng (Trương Minh Thảo). Khi biết mình mắc trọng bệnh, ông quyết định “cưới vợ cho con” để thực hiện lời đã hứa, nhưng kế hoạch của ông vấp phải phản kháng vì con trai mang một bí mật lớn.

Bối cảnh phim đậm chất miền Tây khi khai thác được những khung cảnh làng xóm thanh bình với hàng dừa rợp bóng, những chi tiết như cách bày trí đám cưới hay các đặc điểm lối sống của người miền Tây cũng được tái hiện trong phim một cách nhẹ nhàng và dung dị. Đặc biệt, khung cảnh đám cưới, rước dâu trên sông được đầu tư khá chỉn chu, đem lại hiệu quả hình ảnh tương đối tốt.

“Chữ hiếu” và “chữ tình” là hai giá trị cốt lõi dẫn lối trong xuyên suốt bộ phim, những mâu thuẫn giữa hai bên hiếu tình dần lộ ra và tạo nên những chuyển biến về nội dung. Tuy nhiên, cách kể chuyện của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm không sa vào bi kịch nặng nề, thay vào đó, phim dùng nét hài duyên dáng để đưa khán giả vào những mâu thuẫn đời thường: con trai bất mãn khi cha quyết cưới vợ cho mình, người cha đau đáu khi chuẩn bị cho tương lai của con, và những bí mật dần hé lộ khiến mối quan hệ gia đình chao đảo.

Một điểm đáng giá của phim là cách phim thể hiện “ba chữ tình”: tình cha, tình con, tình làng xóm như ba mạch cảm xúc đan xen, để khán giả tự cảm nhận và suy ngẫm. Khi âm nhạc, ánh sáng và khung cảnh sông nước miền Tây cùng hòa vào nhau, ta như nghe thấy tiếng lòng của nhiều con người bình dị, đang cố giữ lại những giá trị vốn dễ trôi trong dòng chảy thời gian.

Thông qua chuyện “cưới vợ cho con”, phim khắc họa một hình ảnh cha già, không hẳn cứng nhắc, mà là người giàu trăn trở, muốn con được an yên, nhưng cũng muốn giữ lời hứa với người đã khuất. Hình ảnh này gợi lên trong lòng khán giả sự đồng cảm sâu sắc với thế hệ đi trước, những người vẫn mang trong mình nhiều nỗi lo, chưa bắt kịp được lối sống mới của những người trẻ.

Kịch bản nhẹ nhàng vừa đủ độ “thắt”, “mở”

Dàn diễn viên của Cưới vợ cho cha thực sự là điểm sáng khi mang đến nhiều lớp cảm xúc: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Trương Minh Thảo, Thúy Diễm, Phi Phụng… mỗi người đều góp phần làm sống lại bối cảnh miền Tây vừa thân thiện, vừa chứa đựng trăn trở.

Diễn viên Hữu Châu thật sự chính là một người “cha” của cả bộ phim. Nhân vật ông Sáu Sếu xuất hiện xuyên suốt, giữ vai trò điều tiết mạch cảm xúc của khán giả. Thực lực của nghệ sĩ gạo cội được minh chứng bởi khả năng lấy nước mắt ở những cảnh cao trào của phim, bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò là người tạo nên những tiếng cười, là người tạo ra những nút thắt và cũng chính ông là người gỡ bỏ những nút thắt đó.

NSND Hồng Vân duyên dáng cùng dàn diễn viên phụ nhiều thực lực như Phi Phụng, Phương Dung, Hoàng Mập… tạo nên một chất xúc tác giúp thúc đẩy các tình tiết cảm xúc được trở nên sâu sắc hơn.

Dàn diễn viên trẻ như Thúy Diễm, Trương Minh Thảo, Đình Khang, SyNi Trang… cũng không bị lép vế trước dàn diễn viên kỳ cựu, họ hoàn thành tốt vai diễn và tạo được dấu ấn riêng trong phim.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ rằng, anh muốn kể một câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc. Khi con người mong muốn một mái ấm, không ai nghĩ đến điều khó nói phía sau những bí mật, những thiệt thòi, những nỗi cô đơn. Dưới ánh mắt của anh, miền Tây không phải là vùng quê lãng mạn hóa, mà là bối cảnh thực, nơi tình cảm gia đình luôn được cân đo bằng lời hứa và trách nhiệm.

Kịch bản không quá ồn ào hay nặng nề, các chi tiết cũng có phần dễ đoán và xử lý mâu thuẫn nhanh chóng. Nhưng nhìn một cách tổng thể, Cưới vợ cho cha là một bộ phim đáng xem sau chuỗi hàng loạt các bộ phim kinh dị, hành động ra rạp trong cuối năm 2025. Phim sẽ phù hợp với những khán giả cần một chút chữa lành và không đòi hỏi những mâu thuẫn được đẩy lên quá cao.

Cưới vợ cho cha là một món quà cảm xúc cho khán giả yêu phim gia đình, nhưng nó hơn thế: là lời mời trở về miền quê, nơi mọi tiếng cười, mọi giọt nước mắt đều mang hương vị “quê nhà”. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm đã khéo léo dệt nên một câu chuyện vừa gần gũi, vừa thấm đượm nhân văn, nơi khán giả được mời ngồi bên mâm cơm gia đình, lắng nghe những lời chưa nói và cảm nhận tình thương qua từng ánh mắt, từng khoảnh khắc.

Điều thực sự khiến Cưới vợ cho cha đáng nhớ không chỉ là mâu thuẫn thế hệ, mà là khả năng khơi dậy suy nghĩ: khi tình và hiếu được đặt lên bàn cân, con cháu sẽ chọn cách nào để vừa làm cha an lòng, vừa không đánh mất bản thân. Phim không cho câu trả lời dứt khoát nhưng chính sự mơ hồ ấy là thứ lay động sâu trong trái tim người xem, như lời nhắc: trong gia đình, đôi khi yêu là để hiểu, và hiểu là để chấp nhận.