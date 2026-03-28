Bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch HĐND và UBND TP Hà Nội

(Ngày Nay) - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Vũ Đại Thắng được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo thẩm quyền.

Các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Cũng với sự tín nhiệm của đại đa số đại biểu HĐND TP, ông Trần Thế Cương (SN 1973), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Quí Tiên (SN 1968), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; bà Phạm Thị Thanh Mai (SN 1975), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng tín nhiệm bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tái đắc cử nhiệm kỳ mới gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng, Vũ Thu Hà.

Giải bài toán an ninh năng lượng quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cơ quan quản lý đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Nhiều nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nhiều quốc gia đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Bắc Bộ bớt sương mù, Nam Bộ nắng nóng
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.