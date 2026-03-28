Bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch HĐND và UBND TP Hà Nội

(Ngày Nay) - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, bà Phùng Thị Hồng Hà, ông Vũ Đại Thắng được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP và Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/3, tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XVII tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tín nhiệm tuyệt đối, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Cũng với sự tín nhiệm của đại đa số đại biểu HĐND TP, ông Trần Thế Cương (SN 1973), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phạm Quí Tiên (SN 1968), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026; bà Phạm Thị Thanh Mai (SN 1975), Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng cùng ngày, HĐND TP Hà Nội cũng tín nhiệm bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tái đắc cử nhiệm kỳ mới gồm các ông, bà: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Trương Việt Dũng, Vũ Thu Hà.