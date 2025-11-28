Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: "Đặt lợi ích nhân dân làm tâm điểm mọi quyết định"

(Ngày Nay) - Trên cương vị Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng cho biết, sẽ gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định.

Chiều 28/11, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngay sau đó, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP đối với ông Vũ Đại Thắng. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm chính trị vô cùng lớn lao trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, dù sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng ông luôn có mong muốn được học tập, làm việc và cống hiến cho Hà Nội. Từ những năm tháng học đại học, rồi quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho đến khi được điều động, phân công rèn luyện tại Hà Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, ông luôn dành sự gắn bó sâu sắc với Thủ đô.

“Hôm nay, tại kỳ họp trọng thể HĐND TP Hà Nội, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP, tôi thực sự xúc động, tự hào”, ông Vũ Đại Thắng nói.

Bày tỏ sự cảm ơn đối với Trung ương Đảng, Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đại biểu HĐND TP, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh sự tín nhiệm dành cho mình vừa là nguồn động viên, vừa là yêu cầu thúc đẩy bản thân nỗ lực hơn nữa. Ông cho rằng mỗi quyết sách của chính quyền Thủ đô không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân Hà Nội mà còn lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển chung của cả nước.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, Hà Nội đang đứng trước thời cơ phát triển mạnh mẽ nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Điều này đòi hỏi tư duy đổi mới, cách làm hiệu quả trong tổ chức điều hành chính quyền đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm bền vững, cải thiện thu nhập và chất lượng đời sống nhân dân.

Xác định vai trò người đứng đầu cơ quan hành chính cao nhất của thành phố, ông Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể UBND TP Hà Nội điều hành với tinh thần kỷ cương, liêm chính, minh bạch và hiệu quả, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Ông nhấn mạnh nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” trong triển khai mọi nhiệm vụ.

Triển khai nhiệm vụ giai đoạn tới, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu 5 nhóm trọng tâm mà bộ máy hành chính thành phố sẽ tập trung thực hiện. Trước hết là phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới tăng trưởng năm 2026 đạt từ 11% trở lên.

Nhiệm vụ thứ hai là nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính và phát triển chính quyền số. Tất cả nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ thứ ba là tổ chức lại không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm; phát triển hạ tầng giao thông theo tư duy trục và vành đai; xử lý các vấn đề lớn và cấp bách như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định hạ tầng phải đi trước một bước để dẫn dắt quy hoạch và phát triển.

Nhiệm vụ thứ tư là giữ gìn và phát huy văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn giá trị văn hiến và tinh thần sáng tạo của Thăng Long - Hà Nội; bảo đảm an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế.

Nhiệm vụ thứ năm là bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; tăng cường phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của HĐND TP, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, minh bạch, liêm chính, chống tham nhũng và tiêu cực. “Tôi sẽ gần dân, trọng dân, lắng nghe dân, lấy đời sống, mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định”, ông Thắng chia sẻ.