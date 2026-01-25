Bắc Kinh lập kỷ lục mới về chất lượng không khí nhờ xe năng lượng mới

(Ngày Nay) - Theo báo cáo công tác năm của chính quyền thành phố Bắc Kinh vừa được công bố vào ngày 25/1, thủ đô của Trung Quốc đã đạt được mức chất lượng không khí tốt nhất trong lịch sử. Thành tích này có được nhờ sự bùng nổ của các dòng xe năng lượng mới (NEV), thân thiện với môi trường và những nỗ lực bền bỉ trong việc thúc đẩy năng lượng sạch.

Trong phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Bắc Kinh, Thị trưởng Ân Dũng (Yin Yong) cho biết thành phố đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong việc xây dựng đô thị sinh thái thân thiện với môi trường. Cụ thể, số lượng xe NEV lưu thông trên đường đã vượt mốc 1,3 triệu xe, điện xanh hiện đóng góp 36% vào tổng cơ cấu điện năng của toàn thành phố và lần đầu tiên trong lịch sử, số ngày có chất lượng không khí tốt đã vượt 80%.

Báo cáo nhấn mạnh nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm, tác nhân gây ô nhiễm nguy hại nhất, đã giảm xuống còn 27 microgam trên m3 vào năm 2025. Con số này không chỉ giảm 11,5% so với năm trước mà còn là mức thấp nhất kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu thực hiện quan trắc chất lượng không khí.

Hiện tại, Bắc Kinh đang sở hữu năng lực sản xuất lên tới 700.000 xe NEV mỗi năm. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng xanh, Thị trưởng Ân Dũng cho biết thành phố có kế hoạch lắp đặt thêm 30.000 trạm sạc điện công cộng mới trong năm 2026, nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng hỗ trợ cho người dân sử dụng xe điện.