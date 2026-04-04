Bán chỗ đậu xe chung cư với giá cao: Bất bình đẳng với khách hàng!

(Ngày Nay) - Việc các chủ đầu tư bán hoặc cho thuê chỗ đậu xe trong chung cư với giá cao không sai về quy định pháp luật, nhưng bất bình đẳng với quyền lợi của khách hàng.

Nhiều chủ đầu tư bán chỗ đậu xe bằng giá mua ô tô mới

Hiện nay, cuộc sống ở chung cư dần trở nên phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Cùng với sự phát triển mạnh của thị trường chung cư, trong những năm gần đây tình trạng một số chủ đầu tư bán chỗ đậu xe với giá đắt đỏ dần trở nên phổ biến.

Tại TP.HCM, giá bán chỗ đậu xe hiện nay được một số chủ đầu tư đưa ra từ 500 triệu – 1 tỷ đồng/chỗ để xe, tuỳ vào vị trí dự án. Trong đó, Phú Mỹ Hưng có lẽ là một trong những doanh nghiệp đầu tiên triển khai hình thức bán chỗ đậu xe từ hơn 10 năm trước. Khu đô thị này áp dụng cả 2 hình thức cho thuê và bán chỗ đậu xe cho khách hàng có nhu cầu.

Năm 2019, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt tổ chức bán 155 chỗ đậu xe tại chung cư The EverRich Infinity với mức giá từ 500 triệu đồng/chỗ để xe. Trong những năm qua, CT Group cũng chào bán 165 chỗ đậu xe tại chung cư Léman Luxury Apartments với mức giá khoảng 1 tỷ đồng/chỗ để xe.

Gần đây nhất, trong tháng 3/2026 xuất hiện thông tin Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố (CityLand) có Thông báo đăng ký mua chỗ đậu xe ô tô trong chung cư Cityland Park Hills (quận Gò Vấp cũ) cho cư dân với mức giá 400 – 500 triệu đồng/chỗ đậu xe, chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Việc các chủ đầu tư bán chỗ đậu xe tạo ra nguồn thu, lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận và cộng đồng dân cư các dự án. Đa số ý kiến phản đối vì cho rằng với mức giá các chủ đầu tư đưa ra là quá đắt, thậm chí ngang bằng chi phí mua ô tô mới. Cũng có một luồng ý kiến khác cho rằng với mức giá trên nếu sở hữu hàng chục năm thì khi chia đều ra chi phí giữ xe hàng năm sẽ thấp hơn so với việc đi thuê chỗ đậu xe hàng tháng.

Bất bình đẳng với quyền lợi khách hàng

Chia sẻ với Ngày Nay về vấn đề này, ông Trần Khánh Quang - Tổng Giám đốc công ty đầu tư Bất Động Sản Việt An Hòa cho biết: Trước khi mở bán căn hộ cần xác định rõ bãi đậu xe là phần sở hữu riêng hay sở hữu chung. Theo quy định pháp luật hiện nay thì nếu bãi giữ xe thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thì họ được phép bán hoặc cho thuê với mục đích phục vụ cho lợi ích của cư dân trong toà nhà, không được phép bán ra ngoài.

Pháp luật hiện nay chưa quy định rõ phần sở hữu riêng từng ô để xe của chủ đầu tư thì vấn đề bãi giữ xe được xử lý như thế nào. Cần thiết phải gộp tiện ích chỗ giữ xe vào phần sở hữu chung của chung cư vì đây là nhu cầu cơ bản của cư dân.

“Các chủ đầu tư nên xem xét lại vấn đề bán chỗ đậu xe, bởi lẽ khách hàng mua nhà của họ hiện tại cũng có khả năng là khách hàng trong tương lai của doanh nghiệp. Khi mua căn hộ khách hàng cần được hưởng quyền lợi cơ bản là có chỗ đậu xe mang tính chất công bằng cho cư dân, đây là việc không thể tách rời với nhau.

Việc mua căn hộ xong còn phải mua kèm chỗ đậu xe tạo nên sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp với khách hàng, giữa các khách hàng với nhau và không có tầm nhìn cho tương lai”, ông Quang chia sẻ quan điểm.

Theo vị chuyên gia này, việc mua bán chỗ đậu xe ô tô trong chung cư thường là hình thức thuê dài hạn (khoảng 50 năm trở lại). Bởi lẽ khi mua khách hàng sẽ thường khó được cấp sổ hồng như căn hộ, mà thay vào đó là hợp đồng, văn bản mua bán hoặc cho thuê dài hạn ký với chủ đầu tư.

Với số tiền bỏ ra khi khách hàng mua chỗ đậu xe thường chỉ là chi phí cho chỗ đậu xe cố định dài hạn, ngoài ra có nhiều chi phí phát sinh khác như 2% quỹ bảo trì, phí quản lý, bảo vệ, vận hành/m2 hàng tháng cho phần diện tích của chỗ đậu xe. Tùy vào hợp đồng ký giữa chủ đầu tư với khách hàng có điều khoản xử lý vấn đề này hay không, nhưng thông thường khách hàng sẽ phải chịu những chi phí phát sinh trên.

Ông Trần Khánh Quang cho biết, quy định pháp luật liên quan đến nhà chung cư, đặc biệt là phần sở hữu riêng của chủ đầu tư hiện nay chưa chặt chẽ, chưa sát thực tế. Thị trường chung cư xuất hiện ở Việt Nam trong thời gian chưa lâu, trong khi tốc độ phát triển lại rất nhanh nên đôi lúc quy định pháp luật chưa theo kịp với thực tế cuộc sống tại chung cư.

Đơn cử như vấn đề chỗ đậu xe như đã nêu trên, khoảng 10 năm đổ về trước, tỷ lệ sở hữu ô tô/hộ gia đình ở chung cư vẫn còn thấp, việc thiết kế chỗ đậu xe thường chỉ đáp ứng nhu cầu về xe máy. Nhưng hiện tại và tương lai việc sử dụng ô tô tại các chung cư trở nên phổ biến.

Theo ông Trần Khánh Quang, khi quy hoạch dự án mới cần có quy định phù hợp hơn về vấn đề chỗ đậu xe, ví dụ căn 1 – 2 phòng ngủ cần được bố trí 1 chỗ đậu xe ô tô, căn 3 phòng ngủ bố trí 2 chỗ đậu xe ô tô mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng ô tô trong hiện tại và tương lai của người dân.

Chủ đầu tư cần phải chủ động trong việc thiết kế chỗ đậu xe và nhiều chung cư khoảng 5 năm đổ lại đây khi xây dựng đã bắt đầu quy hoạch chỗ để xe ô tô vừa, đủ nhu cầu sử dụng thực tế.

Còn lại các chung cư xây dựng quãng thời gian trước hầu hết đều thiếu chỗ đậu xe ô tô do khi quy hoạch xây dựng chỉ phù hợp với nhu cầu sử dụng tại thời điểm đó mà thiếu tầm nhìn cho tương lai. Điều này dẫn đến tình trạng cư dân nhiều chung cư để xe tràn lan ra vỉa hè, lối đi nội bộ hoặc các phần diện tích công cộng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.