Hà Nội: Hơn 42.300 cử tri xã Tiến Thắng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

(Ngày Nay) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra dân chủ, an toàn và đã thành công tốt đẹp tại xã Tiến Thắng.

Cùng với cử tri cả nước, trong ngày bầu cử hơn 42.300 cử tri tại xã Tiến Thắng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đạt tỷ lệ cao (có 18/28 khu vực bỏ phiếu đi bầu đạt tỷ lệ 100%).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

Nhiều hình ảnh đẹp đã được ghi nhận, như: Cử tri cao tuổi gương mẫu tham gia bỏ phiếu, cử tri trẻ tuổi vinh dự lần đầu tham gia; các lực lượng phục vụ bầu cử tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cử tri... bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng y tế luôn túc trực tại khu vực bỏ phiếu để theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho cử tri cao tuổi..., góp phần bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công.

Cùng với đó là công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm tuyệt đối. Không khí ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

