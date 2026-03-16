Thế hệ trẻ Thủ đô kỳ vọng về tương lai đất nước

(Ngày Nay) - Trong không khí dân chủ và trách nhiệm của ngày hội cử tri, tại nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, hàng nghìn sinh viên đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên họ được cầm trên tay lá phiếu bầu cử, đánh dấu một bước trưởng thành trong nhận thức về trách nhiệm công dân, đồng thời gửi gắm những kỳ vọng của thế hệ trí thức trẻ đối với tương lai đất nước.
Kỳ vọng của trí thức trẻ
Tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày hội cử tri của sinh viên mang ý nghĩa đặc biệt, bởi họ không chỉ thực hiện quyền công dân của mình, nhiều sinh viên còn mong muốn lựa chọn những đại biểu có sự quan tâm và thấu hiểu sâu sắc đối với lĩnh vực giáo dục.
Cử tri Đinh Công Sơn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: PV
Lần đầu tiên tham gia bầu cử với tâm thế tự hào, trách nhiệm, nhiều sinh viên đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng viên trước khi bỏ phiếu, đồng thời, gửi gắm nhiều kỳ vọng về những chính sách phát triển giáo dục đại học, khoa học công nghệ và xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc trở thành một trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.
Chia sẻ về cảm xúc, cử tri Đinh Công Sơn, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: "Em thấy tự hào xen lẫn vui và hồi hộp bởi vì lần đầu tiên được tham gia bầu cử. Em cũng nhận thấy, việc tham gia bầu cử là chúng em đang thể hiện quyền làm chủ, cũng như trách nhiệm đối với đất nước".
Cùng tìm hiểu về tiểu sử các ứng viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Nguồn HNMO
Trong khi đó, cử tri Nguyễn Ngọc Thùy Dương, sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Trước khi bỏ phiếu, em đã tìm hiểu về ứng cử viên và mong các ứng cử viên trúng cử có ý kiến với Quốc hội về chính sách thúc đẩy Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển, tạo cơ hội cho sinh viên ra trường có việc làm".
Trong khi đó, cử tri Phạm Vân Anh, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội kỳ vọng các đại biểu Quốc hội ưu tiên quan tâm đến những chính sách về chuyển đổi số, quỹ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, để biến các ý tưởng trên giấy thành giải pháp thực tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…
Không chỉ đưa ra kỳ vọng, sinh viên còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng tham gia. Theo đó, họ không chỉ là người đề xuất ý tưởng, mà còn là nguồn lực quan trọng để thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ. Lực lượng sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh trong mạng lưới các trường đại học tại Hà Nội có thể vừa tham gia đóng góp hoàn thiện chính sách, vừa trở thành nguồn nhân lực khoa học - công nghệ chất lượng cao cho sự phát triển của thành phố.
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran phải “đầu hàng” nếu muốn chấm dứt chiến tranh và cho biết ông đang nghe tin rằng tân Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei, có thể đã thiệt mạng.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.