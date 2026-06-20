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Báo động số nhân viên y tế tử vong do dịch Ebola

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy hơn 60 nhân viên y tế tại CHDC Congo đã bị nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát hiện nay, trong đó 34 người đã tử vong.
Báo động số nhân viên y tế tử vong do dịch Ebola

Con số này cho thấy những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng y tế đang phải đối mặt trong quá trình điều trị bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trước tình hình trên và việc dịch Ebola tiếp tục diễn biến phức tạp, các nhà lãnh đạo lục địa và đối tác quốc tế đã cam kết huy động 910 triệu USD nhằm tăng cường ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola chủng Bundibugyo tại CHDC Congo và Uganda.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết gói hỗ trợ tài chính 910 triệu USD bao gồm 80 triệu USD do các quốc gia thành viên Liên minh châu Phi (AU) đóng góp. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh các hoạt động ứng phó khẩn cấp, tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực phát hiện sớm ca bệnh và cải thiện công tác chuẩn bị tại các quốc gia chịu ảnh hưởng cũng như những nước có nguy cơ cao.

Cam kết được công bố tại Hội nghị cấp cao AU về Ebola do Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye chủ trì trên cương vị Chủ tịch AU. Hội nghị quy tụ lãnh đạo nhiều quốc gia châu Phi, cùng đại diện Liên hợp quốc (LHQ), các tổ chức khu vực và các đối tác phát triển quốc tế nhằm huy động nguồn lực chính trị, tài chính và kỹ thuật cho cuộc chiến chống dịch. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban AU Mahmoud Ali Youssouf nhấn mạnh cần tăng cường các chiến lược ứng phó ở cả cấp quốc gia và khu vực để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông kêu gọi các nước đẩy mạnh phối hợp xuyên biên giới, nâng cao năng lực giám sát, tăng cường công tác chuẩn bị và triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% trong các đợt bùng phát trước đây. Chủng Bundibugyo lần đầu được ghi nhận tại Uganda năm 2007 và hiện chưa có vaccine được cấp phép sử dụng rộng rãi dành riêng cho chủng virus này. Vì vậy, phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm vẫn là những biện pháp trọng tâm trong công tác ứng phó.

AU khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chính phủ, tổ chức khu vực và đối tác quốc tế để xây dựng cơ chế ứng phó y tế công cộng hiệu quả, bảo đảm không quốc gia thành viên nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Giới chức AU cho rằng đợt bùng phát Ebola hiện nay một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của đầu tư xây dựng các hệ thống y tế có khả năng chống chịu cao và đủ năng lực ứng phó nhanh với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng. Gói cam kết 910 triệu USD được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, đồng thời củng cố nền tảng an ninh y tế lâu dài cho châu Phi.

PV
Dịch Ebola nhân viên y tế tử vong kiểm soát dịch bệnh y tế công cộng

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