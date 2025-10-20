Bão số 12 tiến gần Biển Đông, có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy bão số 12 (bão Fengshen) không thay đổi về cường độ và hướng di chuyển, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km và có khả năng mạnh thêm trong 24 giờ tới.

Theo đó, hồi 19 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 20/10, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 21/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h và có khả năng suy yếu.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3.