Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) ban bố báo động đỏ do mưa lớn ở phía Đông tỉnh Valencia, nơi xảy ra trận lũ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng năm 2024.

Cảnh báo này được đưa ra 1 ngày sau khi bão quét qua khu vực lân cận Catalonia, khiến 18 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nghiêm trọng. AEMET cho biết báo động đỏ - mức cảnh báo cao nhất - sẽ có hiệu lực trên bờ biển Valencia cho đến nửa đêm - nhằm cảnh báo "mối nguy hiểm đặc biệt" và nguy cơ lũ quét. Trong khi đó, khu vực Catalonia áp dụng mức cảnh báo thấp hơn với "nguy cơ mưa lớn đáng kể". Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng dòng bùn cuồn cuộn cuốn theo nhiều ô tô và đống đổ nát khi bão tràn vào khu vực này.

Tại Santa Barbara, mưa lớn khiến hoạt động của các tuyến đường và đường sắt quan trọng gián đoạn, các trường học tạm thời đóng cửa. Tuyến cao tốc AP-7 dọc bờ biển Địa Trung Hải đã được khai thông trở lại, song tình trạng kẹt xe vẫn còn nghiêm trọng.

Lũ lụt lan rộng ở Valencia vào tháng 10/2024 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà khoa học nhận định khí hậu nóng lên, khiến không khí ngậm nhiều nước hơn từ Địa Trung Hải làm tăng nguy cơ và cường độ lũ lụt.