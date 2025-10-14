Tây Ban Nha ban bố báo động đỏ do mưa lớn

(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Cơ quan khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) ban bố báo động đỏ do mưa lớn ở phía Đông tỉnh Valencia, nơi xảy ra trận lũ nghiêm trọng khiến hàng trăm người thiệt mạng năm 2024.
Cảnh báo này được đưa ra 1 ngày sau khi bão quét qua khu vực lân cận Catalonia, khiến 18 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nghiêm trọng. AEMET cho biết báo động đỏ - mức cảnh báo cao nhất - sẽ có hiệu lực trên bờ biển Valencia cho đến nửa đêm - nhằm cảnh báo "mối nguy hiểm đặc biệt" và nguy cơ lũ quét. Trong khi đó, khu vực Catalonia áp dụng mức cảnh báo thấp hơn với "nguy cơ mưa lớn đáng kể". Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy hàng dòng bùn cuồn cuộn cuốn theo nhiều ô tô và đống đổ nát khi bão tràn vào khu vực này.
Tại Santa Barbara, mưa lớn khiến hoạt động của các tuyến đường và đường sắt quan trọng gián đoạn, các trường học tạm thời đóng cửa. Tuyến cao tốc AP-7 dọc bờ biển Địa Trung Hải đã được khai thông trở lại, song tình trạng kẹt xe vẫn còn nghiêm trọng.
Lũ lụt lan rộng ở Valencia vào tháng 10/2024 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, là thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua. Các nhà khoa học nhận định khí hậu nóng lên, khiến không khí ngậm nhiều nước hơn từ Địa Trung Hải làm tăng nguy cơ và cường độ lũ lụt.
(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards – WTA) khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 đã diễn ra tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký của châu lục, xuất sắc giành chiến thắng ở các hạng mục về du lịch thiên nhiên.
(Ngày Nay) - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk ngày 13/10 đã phóng thử tên lửa Starship từ bãi phóng Starbase, bang Texas (Mỹ), nhằm tiếp tục chứng minh khả năng tái sử dụng của hệ thống phóng siêu nặng này - nền tảng cho các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai. Đây là lần phóng thử thứ 11 của tên lửa SpaceX.
(Ngày Nay) - Chiến dịch tiêm vaccine phòng cúm mùa 2025-2026 chính thức khởi động tại Pháp ngày 14/10, trong bối cảnh giới y tế lo ngại một đợt dịch cúm nghiêm trọng có thể xảy ra trong những tháng mùa Đông tới, nhất là sau khi khoảng 17.600 người dân nước này đã bị tử vong do virus cúm hồi năm ngoái.
(Ngày Nay) - Số vụ tấn công mạng được xếp vào mức “cực kỳ nghiêm trọng” tại Vương quốc Anh đã tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia (NCSC) Richard Horne đưa ra thông tin trên tại lễ công bố Báo cáo thường niên diễn ra ngày 14/10 ở thủ đô London.
(Ngày Nay) - Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị các bộ, ngành liên quan triển khai mọi biện pháp cần thiết để đưa công dân Hàn Quốc là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến tại Campuchia sớm trở về nước an toàn.
(Ngày Nay) - Sáng 14/10, Hội thảo quốc tế “Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND phường Cửa Nam (thành phố Hà Nội) tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, Giáo sư Peter Howitt – một trong ba chủ nhân của Giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, đã đưa ra cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại những khả năng phi thường nhưng cần được quản lý chặt chẽ do nguy cơ “ thâu tóm” mọi cơ hội việc làm của con người. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của AI đối với xã hội và thị trường lao động.
(Ngày Nay) - Ngày 13/10, các bộ trưởng tư pháp Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày một tăng từ xe ô tô bị phá hoại, đến nhà bị đột nhập, thậm chí là cả việc bị tấn công. Ngay tuần trước, nhà chức trách Bỉ đã ngăn chặn âm mưu tấn công Thủ tướng nước này Bart De Wever.