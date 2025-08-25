Bão số 5 giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây

(Ngày Nay) - Dự kiến, đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 410km, cách Hà Tĩnh khoảng 390km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 340km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Nhận định cụ thể về diễn biến bão, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 7 giờ ngày 25/8, bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 200km, cách Hà Tĩnh khoảng 180km về phía Đông Đông Nam; cách Bắc Quảng Trị khoảng 90km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị-Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4.

Đến 19 giờ ngày 25/8, bão trên đất liền biên giới Việt Nam-Lào với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - Thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cấp 4.

Đến 19 giờ ngày 26/8, bão trên khu vực biên giới Thái Lan-Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2,5-4,5m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,8m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,0-1,8m. Mực nước theo mốc trạm tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,4-3,8m, Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,1m, Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,6-3,8m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,4-3,8m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn vào chiều và tối 25/8.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ gần sáng ngày 25/8, có gió mạnh dần lên cấp 8-11, giật cấp 12-14. Riêng khu vực Nghệ An-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ.

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông. Đêm 24/8 ngày 25/8, thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông.

Từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TP. Hồ Chí Minh có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối), trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ ngày 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.