Bão Tapah đổ bộ miền Nam Trung Quốc, gây gián đoạn nhiều hoạt động

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 8/9, bão Tapah đã đổ bổ vào tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, gây gián đoạn nhiều hoạt động giao thông công cộng, nhiều trường học tạm đóng cửa và hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Theo Tân Hoa xã, bão Tapah (Việt Nam gọi là bão số 7) đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông vào khoảng 8h50 sáng 8/9 theo giờ địa phương. Theo Cục khí tượng tỉnh Quảng Đông, khi đổ bộ vào thành phố Giang Môn và thành phố Đài Sơn thuộc tỉnh này, sức gió tối đa gần tâm bão lên tới 108 km/h.

Bão Tapah là cơn bão số 16 đối với Trung Quốc từ đầu năm đến nay. Trước khi bão đổ bộ, trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Đông gần Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tạm ngừng một số dịch vụ tàu hỏa và phà. Chính quyền tỉnh cũng đã yêu cầu tạm đóng cửa hàng chục địa điểm tham quan, nhiều trường học và doanh nghiệp. Khoảng 60.000 người phải di dời đến nơi tránh trú an toàn. Hầu hết dịch vụ giao thông công cộng phải tạm ngừng hoạt động, đồng thời khoảng 100 chuyến bay bị hủy. Hai người bị thương do bão đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Các lực lượng chức năng cũng ghi nhận khoảng 20 báo cáo về cây đổ.

Còn tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), một số khu vực xảy ra ngập nhẹ.

Dự báo, bão Tapah sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc khoảng 20km/h và dần suy yếu.

PV
