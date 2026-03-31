Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch

(Ngày Nay) - Ngày 30/3, tại xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh, lễ chính của Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước Long vị cùng lễ Nghinh Bà Thủy thần và Ông Nam Hải nhập điện, tái hiện sinh động nét văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển.
Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân và du khách thập phương. Các đoàn múa Lân - Sư - Rồng và chương trình văn hóa, nghệ thuật dân gian cũng được tổ chức xuyên suốt để phục vụ nhu cầu thưởng thức của khách tham quan.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Dinh Cô Long Hải cho biết, Lễ hội Dinh Cô Long Hải không chỉ là nét tín ngưỡng lâu đời mà còn gắn bó mật thiết với lịch sử lập làng của ngư dân địa phương. Cứ vào dịp 10 - 12/2 âm lịch hằng năm, người dân lại cùng nhau tri ân công đức Bà Cô, gửi gắm ước nguyện về một năm mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên và những chuyến tàu bội thu. Với bề dày giá trị đặc sắc, Dinh Cô đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1995 và chính thức ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2023. Đây là đòn bẩy quan trọng để địa phương nâng tầm quy mô tổ chức, kết hợp giữa bảo tồn di sản và đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững.

Chị Nguyễn Thị Minh Lan, du khách đến từ Đồng Nai, chia sẻ: "Tôi đã biết đến lễ hội này từ nhiều năm và thường xuyên cùng gia đình đến chiêm bái. Lễ hội năm nay rất hoành tráng với nhiều sự kiện văn hóa và thể thao, tạo điểm nhấn thu hút du khách". Cùng chung cảm nhận, chị Bùi Thị Lệ (đến từ phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) nhận xét: "Gia đình tôi năm nào cũng đến đây. Lễ hội năm nay được đầu tư kỹ lưỡng, bãi biển sạch đẹp và không khí lễ hội rất hấp dẫn".

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, việc tổ chức chu đáo các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2026 không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng mà còn nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch. Thời gian tới, xã xác định tiếp tục đầu tư hoàn thiện mô hình du lịch tâm linh kết hợp du lịch biển, khai thác thế mạnh từ các di tích lịch sử gắn với cảnh quan thiên nhiên để lễ hội này trở thành điểm đến hấp dẫn thu khách. Thành công của Lễ hội Dinh Cô Long Hải 2026 khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương trong việc bảo tồn giá trị truyền thống gắn liền với định hướng phát triển kinh tế bền vững.

