Khám phá Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y

(Ngày Nay) - Ngày 21/3, tại bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức (tỉnh Quảng Ninh) đã khai mạc Lễ hội Sóng Mun năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham dự.

Lễ hội Sóng Mun là lễ hội truyền thống đặc sắc của người Dao Thanh Y, thường tổ chức vào dịp đầu Xuân để cầu bình an, may mắn, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. "Sóng Mun" có nghĩa là tập trung đông người, thể hiện tính cộng đồng cao, tái hiện các nghi lễ tâm linh và nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc.

Lễ hội Sóng Mun diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/3, là hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y trên địa bàn; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Chương trình khai mạc được tổ chức trang trọng với các nội dung đặc sắc như: nghi lễ Sóng Mun cầu bình an, may mắn; chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc; cùng sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các lực lượng trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc là chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn như: thi vấn tóc, thi thổi kèn lá dứa, thi người đẹp trang phục dân tộc Dao Thanh Y; thi làm bánh hom lá dứa; thi thêu thủ công truyền thống; thi ẩm thực dân tộc; giao lưu hát đối, hát giao duyên; các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo…

Điểm nhấn của lễ hội còn là không gian phiên chợ vùng cao với nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực đặc trưng địa phương, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa vùng cao. Cuộc thi thủ công truyền thống người Dao.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, xã Quảng Đức tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - du lịch, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân.