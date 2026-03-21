Khám phá Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y

(Ngày Nay) - Ngày 21/3, tại bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức (tỉnh Quảng Ninh) đã khai mạc Lễ hội Sóng Mun năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham dự.
Chương trình văn nghệ của người Dao Thanh Y.
Lễ hội Sóng Mun là lễ hội truyền thống đặc sắc của người Dao Thanh Y, thường tổ chức vào dịp đầu Xuân để cầu bình an, may mắn, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu. "Sóng Mun" có nghĩa là tập trung đông người, thể hiện tính cộng đồng cao, tái hiện các nghi lễ tâm linh và nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc.

Lễ hội Sóng Mun diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/3, là hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y trên địa bàn; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng.

Khám phá Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y ảnh 1

Chương trình khai mạc được tổ chức trang trọng với các nội dung đặc sắc như: nghi lễ Sóng Mun cầu bình an, may mắn; chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc; cùng sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các lực lượng trên địa bàn.

Ngay sau lễ khai mạc là chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn như: thi vấn tóc, thi thổi kèn lá dứa, thi người đẹp trang phục dân tộc Dao Thanh Y; thi làm bánh hom lá dứa; thi thêu thủ công truyền thống; thi ẩm thực dân tộc; giao lưu hát đối, hát giao duyên; các môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đi cà kheo…

Khám phá Lễ hội Sóng Mun của người Dao Thanh Y ảnh 2

Điểm nhấn của lễ hội còn là không gian phiên chợ vùng cao với nhiều sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực đặc trưng địa phương, tạo điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hóa vùng cao. Cuộc thi thủ công truyền thống người Dao.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, xã Quảng Đức tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - du lịch, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho nhân dân.

Chuỗi sự kiện văn hóa dày đặc trong năm 2025 cho thấy rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy văn hóa vì phát triển bền vững. Ảnh: UNESCO
Từ sáng kiến của Việt Nam đến Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững
(Ngày Nay) - Việc Việt Nam khởi xướng Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027–2036 không phải là một động thái mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh các khủng hoảng toàn cầu đan xen và kéo dài, buộc các quốc gia phải xem xét lại những nền tảng điều tiết phát triển, văn hóa ngày càng bộc lộ vai trò vượt ra ngoài bảo tồn hay biểu đạt bản sắc, trở thành yếu tố góp phần củng cố gắn kết xã hội và nâng cao khả năng chống chịu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu
(Ngày Nay) - Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ I năm 2026 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.
Không khí lạnh yếu gây mưa rải rác ở vùng núi
(Ngày Nay) - Ngày 21/3, theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định với mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông trong khung giờ đầu ngày.
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố Quy chế tuyển sinh đại học mới
(Ngày Nay) - Ngày 20/3, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, áp dụng cho các chương trình đào tạo trình độ đại học trong toàn hệ thống từ năm 2026, nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh theo hướng đồng bộ, minh bạch và nâng cao chất lượng đầu vào.
Internet ở Nga được đẩy mạnh kiểm soát
(Ngày Nay) - Nga đang đẩy mạnh kiểm soát Internet trên diện rộng, từ gây nhiễu mạng, chặn VPN đến siết các ứng dụng nhắn tin, trong nỗ lực củng cố an ninh và kiểm soát xã hội giữa bối cảnh chiến sự kéo dài.