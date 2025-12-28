Bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều hoạt động ở Mỹ

(Ngày Nay) - Từ tối 26 đến hết ngày 27/12 theo giờ địa phương, một cơn bão mùa Đông mạnh kèm theo tuyết rơi dày và băng giá đã tấn công dồn dập vùng Đông Bắc và khu vực Hồ Lớn của Mỹ, khiến hoạt động hàng không hỗn loạn vào cuối tuần sau ngày Giáng sinh.
Bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều hoạt động ở Mỹ

Tính đến chiều tối 27/12, hơn 9.000 chuyến bay nội địa và quốc tế tại Mỹ đã bị hoãn hoặc hủy bỏ. Ba cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực New York, gồm sân bay John F. Kennedy (JFK), LaGuardia và Newark Liberty, là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ cho biết các chuyến bay đến sân bay JFK bị chậm trung bình khoảng 2 giờ, buộc các hãng hàng không lớn như American Airlines, United Airlines và JetBlue phải thông báo miễn phí đổi vé để hỗ trợ hành khách bị gián đoạn lịch trình.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Thống đốc bang New York Kathy Hochul và Thống đốc bang New Jersey Tahesha Way đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tuyệt đối thận trọng, hạn chế di chuyển trên các tuyến đường trơn trượt.

Tại bang New York, lượng tuyết dày phổ biến từ 15-25 cm trải dài từ Syracuse đến Long Island và lan sang cả bang Connecticut. Đáng chú ý, Công viên Trung tâm tại thành phố New York ghi nhận lượng tuyết rơi dày gần 11 cm - mức cao nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, tại Michigan, băng giá bám dày đã làm đứt các đường dây điện, khiến hơn 30.000 hộ gia đình và doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất điện.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ (NWS) nhận định dù các đợt tuyết rơi nặng hạt nhất đã kết thúc vào sáng 27/12 và bắt đầu giảm dần vào chiều cùng ngày, nhưng việc đi lại vẫn cực kỳ nguy hiểm do mặt đường đóng băng. Các bang Pennsylvania và New Jersey đã phải áp đặt lệnh hạn chế đối với xe thương mại trên nhiều tuyến cao tốc liên bang để phòng tránh tai nạn.

Đợt bão tuyết này xảy ra vào đúng cao điểm đi lại khi Chủ nhật (ngày 28/12), được dự báo sẽ là ngày bận rộn nhất của kỳ nghỉ lễ với khoảng 2,86 triệu lượt khách dự kiến di chuyển bằng đường hàng không. Nhà chức trách khuyến nghị người dân nên liên tục cập nhật thông tin chuyến bay và tình trạng đường sá trước khi khởi hành để tránh những sự cố đáng tiếc.

