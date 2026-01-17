Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chủ động tuyên truyền, bảo đảm quyền bầu cử của ngư dân

(Ngày Nay) - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Không khí tuyên truyền về ngày bầu cử lan tỏa rộng khắp từ miền núi đến vùng biển, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp, ngành đã chủ động triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ thông tin, nhất là ngư dân.

Không sót cử tri vùng biển

Tại xã Hòa Trạch, địa phương ven biển giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai sớm, đồng bộ và có trọng tâm. Xã Hòa Trạch không chỉ nổi tiếng là làng chài ven biển lâu đời, gắn với “làng bích họa” độc đáo, mà còn từng được mệnh danh là “làng chiến đấu” trong kháng chiến, nơi người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Những ngày này, chính quyền xã Hòa Trạch đã tăng cường tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản hướng dẫn liên quan đến từng thôn, khu dân cư, nhất là đối với ngư dân là lực lượng lao động thường xuyên đi biển dài ngày.

Hệ thống loa truyền thanh cơ sở được sử dụng hiệu quả, phát thông tin đều đặn vào các khung giờ phù hợp với sinh hoạt của ngư dân. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thời gian, địa điểm bỏ phiếu; quyền và nghĩa vụ của cử tri; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các Ban công tác mặt trận, đoàn thể ở thôn, khu dân cư tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt đoàn thể; đồng thời tận dụng các nền tảng mạng xã hội để chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời đến người dân.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Tân Cảnh (xã Hòa Trạch, Quảng Trị) cho biết, địa phương đã treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư, chợ, bến cá, trụ sở xã, nhà văn hóa thôn; góp phần tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng tới ngày hội bầu cử. Đối với đặc thù vùng biển, nơi ngư dân thường đi khai thác hải sản theo mùa, nhiều tàu ra khơi dài ngày, Ban Công tác Mặt trận thôn đã chủ động lập trang Facebook tuyên truyền về công tác bầu cử, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm. Các bên liên quan vận động các hộ gia đình chủ động sắp xếp thời gian hoặc bố trí đại diện cử tri tham gia bỏ phiếu theo quy định.

Xã Hòa Trạch cũng tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Đến nay, địa phương đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã là 43 người. Xã đã thành lập 13 Ban bầu cử, tổ chức 18 khu vực bỏ phiếu; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử phù hợp với điều kiện từng khu vực, xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình bầu cử.

Sắp xếp chuyến biển để tham gia bầu cử

Cộng đồng ngư dân xã Hòa Trạch thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cuộc bầu cử. Nhiều chủ tàu, thuyền trưởng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, khai thác hải sản để bảo đảm tham gia bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Ngư dân Võ Sỹ Vệ, chủ tàu cá QB.93190-TS ở làng biển Cảnh Dương (xã Hòa Trạch) chia sẻ, sau rằm tháng Giêng ( ngày 3/3/2026), ngư dân địa phương sẽ ra khơi chuyến mở biển đầu năm. Tuy nhiên, bà con đã thống nhất kế hoạch trở về bờ trước ngày 15/3 để kịp tham gia bầu cử và bán hải sản. Thời gian qua, ngư dân đã được thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm và nội dung bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, do đó, dù đi biển có nhiều khó khăn, ngư dân vẫn cố gắng sắp xếp để về đúng ngày để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Các chủ tàu chủ động thông báo cho phương tiện đang khai thác trên biển biết lịch bầu cử để tính toán thời gian trở về phù hợp.

Ông Nguyễn Ngọc Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Trạch cho biết, Hội đã phối hợp với các chi hội, tổ hội tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhất là ngư dân, đến ngày 15/3 thực hiện quyền bầu cử. Mặc dù bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi để đi biển tăng thu nhập, song thông qua vận động, nhiều ngư dân đã thống nhất nán lại 1–2 ngày để tham gia bầu cử đúng thời gian.

Tại Quảng Trị, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Tỉnh đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 20 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 497 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Công tác tập huấn nghiệp vụ được triển khai sớm, linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm thông tin thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh Quảng Trị dự kiến bầu 10 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 62 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 1.627 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; số lượng người được giới thiệu ứng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết, tỉnh đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử.

Ngày 12/1 vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị bầu cử. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền đến các nhóm cử tri đặc thù như ngư dân thường xuyên đi biển xa, lao động làm việc ngoài tỉnh hoặc ở nước ngoài nhưng có hộ khẩu thường trú tại địa phương; đồng thời rà soát dữ liệu dân cư, xây dựng phương án tổ chức bầu cử phù hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị bầu cử; ghi nhận nỗ lực đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, trong đó có đội ngũ ngư dân vùng biển, Quảng Trị đang quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội của toàn dân tộc.