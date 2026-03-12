Diễn đàn cấp cao thúc đẩy hợp tác công nghệ Việt Nam-Mỹ

(Ngày Nay) - Trong khi Mỹ đứng đầu thế giới về công nghệ lõi, phát minh sáng tạo và nguồn vốn dồi dào, Việt Nam sở hữu lợi thế về sự năng động, tốc độ thích ứng nhanh và lực lượng lao động trẻ dồi dào.

Ngày 11/3, tại thủ đô Washington D.C., Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead (Đại học Columbia) và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN (USABC) đã tổ chức thành công Hội thảo Lãnh đạo cấp cao với chủ đề "Thắt chặt quan hệ Việt Nam-Mỹ thông qua hợp tác công nghệ."

Theo phóng viên tại Washington, diễn đàn thu hút hơn 100 đại biểu tham dự, gồm các nhà hoạch định chính sách hàng đầu từ Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại Mỹ, các cơ quan chính phủ Việt Nam cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và định chế tài chính lớn.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển thực chất và sâu sắc nhất, trong đó công nghệ là "trái tim" của sự hợp tác.

Đại sứ khẳng định Việt Nam không chỉ coi Mỹ là đối tác hàng đầu về thương mại mà còn là người đồng hành chiến lược trong quá trình hiện đại hóa nền kinh tế thông qua công nghệ.

Chính phủ Việt Nam đang quyết tâm xây dựng một hành lang pháp lý thông thoáng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn, từ đó đưa Việt Nam trở thành một mắt xích tin cậy và không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ.

Diễn đàn nhấn mạnh tính chất bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế như một động lực then chốt cho hợp tác công nghệ.

Trong khi Mỹ đứng đầu thế giới về công nghệ lõi, phát minh sáng tạo và nguồn vốn dồi dào, Việt Nam sở hữu lợi thế về sự năng động, tốc độ thích ứng nhanh và lực lượng lao động trẻ dồi dào trong các ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành đối tác hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất công nghệ cao của các doanh nghiệp Mỹ trong các ngành trọng điểm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, điện toán đám mây, robotics, hàng không vũ trụ và sản xuất tiên tiến.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi nhất để hiện thực hóa những thế mạnh bổ trợ này thành những dự án cụ thể.

Đặc biệt, diễn đàn ghi nhận bước chuyển mình quan trọng khi công nghệ bắt đầu chảy theo cả hai chiều.

Các giải pháp sáng tạo từ Việt Nam trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone) và phần mềm AI đã bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ, khẳng định vị thế của Việt Nam không chỉ là nơi gia công mà còn là nơi khởi nguồn của những ý tưởng công nghệ mới. Đây là nền tảng để Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Về hạ tầng và tài chính, các bên nhất trí tập trung vào hạ tầng số và năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển các trung tâm dữ liệu xanh và cải cách năng lượng để đảm bảo nguồn cung ổn định cho các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn và AI.

Về hỗ trợ tài chính, các tổ chức như Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC), Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Mỹ (EXIM) và Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ (USTDA) cam kết sẽ là "bà đỡ" về vốn cho các dự án hạ tầng chiến lược tại Việt Nam.

Thông qua các phiên thảo luận, cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia đã gửi gắm những thông điệp then chốt tới Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì đà tăng trưởng và thu hút đầu tư, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: cải cách quy định pháp lý; khuyến khích khu vực tư nhân; đào tạo nguồn nhân lực; duy trì sự lạc quan và linh hoạt.

Sự thành công của diễn đàn là minh chứng cho mong muốn và nỗ lực của cả hai phía để bước sang một giai đoạn mới trong lịch sử quan hệ hai nước, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác và cùng nhau kiến tạo tương lai công nghệ trong thế kỷ XXI.