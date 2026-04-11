Vụ “Bệnh viện tâm thần không phải là… bệnh viện”: Khách hàng khởi kiện Manufile

Trịnh Đỗ Hưng
(Ngày Nay) - Khách hàng của Manulife đã khởi kiện công ty này với lý do từ chối yêu cầu chi trả bồi thường.
Manulife Việt Nam.

Khách hàng đi đòi quyền lợi

Ngày 10/4, trao đổi với Ngày Nay, chị T.T.T.T. (sinh năm 1975, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) xác nhận đã gửi đơn đến TAND Khu vực 6 – TP.HCM để khởi kiện Công ty TNHH Manulife (Việt Nam).

Nội dung vụ việc thể hiện, tháng 02/2021, chị T. tham gia 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Công ty Manulife. Cụ thể, hợp đồng bảo hiểm thứ nhất có số 2803545878 có hiệu lực từ ngày 23/02/2021; sản phẩm bảo hiểm cơ bản “Manulife – Điểm tựa đầu tư” với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng với mức đóng phí bảo hiểm là 19,43 triệu đồng, thời hạn 40 năm; sản phẩm bảo hiểm bổ trợ/quyền lợi tăng cường (Bảo hiểm Trợ cấp Y tế) cho người được bảo hiểm là chị T. và ông N.N.A. (chồng chị T.) với số tiền bảo hiểm là 500 ngàn đồng/người, thời hạn hợp đồng của chị T. là 25 năm và ông N.N.A. là 24 năm.

Hợp đồng bảo hiểm thứ 2 có số 2804426565 có hiệu lực từ ngày 25/02/2021; sản phẩm bảo hiểm cơ bản “Manulife – Điểm tựa đầu tư” với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng, mức đóng phí bảo hiểm là 20 triệu đồng, thời hạn 39 năm.

Theo nội dung hợp đồng, bên mua bảo hiểm là chị T. và người được bảo hiểm là ông N.N.A. Thỏa thuận của Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết, trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, khi người được bảo hiểm nằm viện thì Công ty Manulife có nghĩa vụ chi trả các quyền lợi bảo hiểm, gồm: Quyền lợi trợ cấp nằm viện của sản phẩm bổ trợ bằng 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, tức 500 ngàn đồng, tối đa là 1.000 ngày cho toàn thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi trợ cấp nằm viện nâng cao của sản phẩm bổ trợ bằng 20% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện từ ngày thứ 6 trở lên, tức 100 ngàn đồng, tối đa 1.000 ngày cho toàn thời hạn hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi trợ cấp nằm viện của sản phẩm bảo hiểm tăng cường bằng số tiền bảo hiểm tại thời điểm nằm viện cho mỗi ngày nằm viện, tức 500 ngàn đồng, tối đa 1.000 ngày cho toàn thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Manulife xác nhận đã nhận đơn khởi kiện

Chị T. cho rằng, trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ và quyền lợi tăng cường cùng với việc Hợp đồng bảo hiểm đang được thực hiện, người được bảo hiểm là ông N.N.A. đã có nhiều đợt nội trú tại Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Theo Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án ngày 11/6/2025 của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, ông N.N.A. đã xuất viện và nhập viện trở lại cùng ngày qua 3 đợt điều trị. Tổng cộng, 1.332 ngày điều trị.

Việc điều trị tại Bệnh viện của ông N.N.A. là có thật và đã xảy ra trên thực tế nên chị T. đã lập và nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm đến Công ty Manulife để được xem xét, giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm mà các bên đã giao kết.

Khách hàng gửi Đơn khởi kiện Manulife đến tòa án để giải quyết.

Chị T. cho biết, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Công ty Manulife lại không có thiện chí hợp tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm – ông N.N.A., nhiều lần cố tình diễn giải sai lệch về thuật ngữ pháp lý “Bệnh viện” để thoái thác trách nhiệm, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Mặc dù, Bệnh viện Tâm thần – Sở Y tế TP.HCM đã giải thích rõ đây là “Bệnh viện chuyên khoa” thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật và thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế.

Từ những lập luận như trên, chị T. đã khởi kiện đến tòa án để yêu cầu “buộc Công ty Manulife có nghĩa vụ phải chi trả tiền toàn bộ số tiền bảo hiểm cho đối với những ngày nằm viện của ông N.N.A. với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng”; “Buộc công ty Manulife thanh toán số tiền lãi chậm thanh toán theo quy định đối với 2 đợt điều trị tại Bệnh viện Tâm thần – Sở Y tế TP.HCM của ông N.N.A. được tính kể từ ngày 28/4/2025 cho đến khi có bản án hoặc quyết định sơ thẩm của tòa án theo phương thức trả 01 lần. Đồng thời, yêu cầu công ty Manulife tiếp tục thanh toán số tiền lãi suất phát sinh trên số tiền chậm thanh toán sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm cho đến tại thời điểm thanh toán đầy đủ số tiền bảo hiểm cho bà T.T.T.T.”.

Ngày 04/04/2026, đại diện Manulife xác nhận với chị T.T.T.T., đã nhận được “Thông báo” và “Đơn khởi kiện” của khách hàng gửi qua đường bưu điện vào ngày 31/03/2026. Manulife sẽ phối hợp xử lý vụ việc theo quy định pháp luật ngay khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Manulife căn cứ trên các điều khoản của hợp đồng và hồ sơ thực tế

Liên quan đến vụ việc, Công ty Manulife cũng đã có phản hồi gửi đến Ngày Nay đối với nội dung các bài báo đã đăng tải. Đại diện Manulife cho biết, Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng với Manulife Việt Nam được giao kết theo phương thức và hình thức phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong Hợp đồng bảo hiểm quy định rõ các quyền lợi của khách hàng, đồng thời nêu cụ thể các điều kiện và trường hợp loại trừ bảo hiểm. Việc xem xét và chi trả quyền lợi được Manulife Việt Nam thực hiện thống nhất, căn cứ trên các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm và hồ sơ thực tế của khách hàng.

Bên cạnh đó, trong bài viết được đăng vào ngày 07/03/2026, Manulife nhận thấy có một số điểm đã có thông tin không chính xác trong nội dung trích dẫn liên quan đến “Công văn số 108/BTC-QLBH ngày 06/01/2015”. Manulife mong Ngày Nay cân nhắc rà soát và điều chỉnh lại các thông tin này nhằm bảo đảm tính chính xác để không ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước hữu quan là Bộ Tài chính và các bên liên quan.

Luật sư Phương Văn Thêm, Đoàn Luật sư TP.HCM chia sẻ, sau khi nghiên cứu hồ sơ do khách hàng cung cấp, luật sư Thêm phát hiện Công ty Manulife có dấu hiệu làm giả hợp đồng của khách hàng. Cũng bởi, Manulife Việt Nam cung cấp bản chính hợp đồng vào tháng 12/2025 cho bà T.T.T.T. cùng lúc có 02 Tổng giám đốc ký cùng một hợp đồng. Do đó, đây là tình tiết có dấu hiệu làm "giả hợp đồng" vì không có chữ ký của bà T.T.T.T. và người ký hợp đồng không đúng như hợp đồng năm 2021.

Manulife khách hàng khởi kiện bồi thường người được bảo hiểm bệnh viện tâm thần

(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng".
(Ngày Nay) - APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.
Bước tiến mới trong cảnh báo sớm thiên tai
(Ngày Nay) - Chính phủ Canada đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo thời tiết nhằm nâng cao độ chính xác của các cảnh báo về hiện tượng khí hậu cực đoan, qua đó tăng cường an toàn cho người dân và khả năng ứng phó với thiên tai.
Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran
(Ngày Nay) - Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không. Đây là tuyến hải vận quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng nổ ra cuộc chiến với Mỹ và Israel.
Nghiên cứu mới về hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm chức năng
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí "Nature Medicine" đang thu hút sự chú ý của giới khoa học khi đưa ra những dữ liệu mới liên quan đến tác động của việc bổ sung vitamin và khoáng chất đối với quá trình lão hóa. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 140 tỷ USD, vấn đề hiệu quả thực sự của các sản phẩm này tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử
(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh tiết lộ gì về Hà Anh Tuấn, Mỹ Tâm, MTV?
(Ngày Nay) -Lúc 16 giờ 30 ngày 11/4 tại Sân khấu A Đường Sách TPHCM, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” (Phanbook & NXB Dân Trí ấn hành), đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ này viết tản văn về âm nhạc và cuộc sống thay cho giai điệu và tiếng hát.
Iran nêu 2 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.