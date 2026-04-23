BIC ưu đãi tới 20% phí bảo hiểm trong “Tuần lễ bảo vệ sức khoẻ”

(Ngày Nay) - Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 69 năm ngày thành lập BIDV (26/4/1957 - 26/4/2026), từ ngày 22/4/2026 đến 30/4/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) triển khai chương trình “Tuần lễ bảo vệ sức khoẻ”, giảm phí nhiều sản phẩm bảo hiểm.

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm con người của BIC sẽ được nhận các ưu đãi hấp dẫn:

- Giảm 20% phí bảo hiểm bệnh ung thư BIC Phúc Tâm An.

- Giảm tới 20% phí bảo hiểm sức khoẻ cá nhân BIC Tâm An.

- Giảm tới 20% phí bảo hiểm tai nạn con người.

Để tham gia và tận hưởng các ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể liên hệ các phòng kinh doanh, đơn vị thành viên hoặc đại lý của BIC trên toàn quốc. Đặc biệt, khách hàng cũng có thể lựa chọn các kênh bảo hiểm trực tuyến của BIC như website mybic.vn, ứng dụng MyBIC hoặc BIDV SmartBanking (tải miễn phí trên iOS và Android) để mua bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi. Toàn bộ quá trình tìm hiểu thông tin sản phẩm, đặt mua, thanh toán và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Thông qua các kênh online, khách hàng còn có thể thực hiện khai báo hồ sơ bồi thường và nhận tiền bảo hiểm con người đơn giản và nhanh chóng.

Chương trình “Tuần lễ bảo vệ sức khoẻ” được BIC triển khai nhằm lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe tới cộng đồng, khuyến khích khách hàng nâng cao mức độ bảo vệ cho bản thân và gia đình trước các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Đây cũng là dịp để BIC gửi lời tri ân khách hàng nhân các sự kiện ý nghĩa, đồng thời mở ra cơ hội để nhiều khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe với mức phí ưu đãi.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các phòng kinh doanh, đơn vị thành viên BIC trên toàn quốc, truy cập bic.vn/ mybic.vn hoặc gọi hotline 1900 9456.