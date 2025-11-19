Biện pháp bảo vệ khi cúm A gia tăng nhanh chóng với mức độ lan rộng

(Ngày Nay) - Bệnh cúm A đang gia tăng nhanh chóng, đáng lưu ý khi trẻ em mắc cúm A dễ biến chứng nặng. Vì vậy các phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm để chủ động phòng bệnh cho trẻ.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) thông tin cảnh báo về sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa tại một số địa phương, trong đó có nhiều ca diễn biến nặng tại các bệnh viện tuyến cuối. Đáng lưu ý khi trẻ em mắc cúm A dễ biến chứng nặng. Vì vậy các phụ huynh cần nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm để chủ động phòng bệnh cho trẻ.

Chủng cúm A/H3N2 đang chiếm ưu thế

Báo cáo của hệ thống giám sát đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ các trường hợp mắc cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp, trong đó có nhiều ca nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, nhất là khu vực miền Bắc như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương…

Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam - Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tại Trung tâm thời gian gần đây ghi nhận gia tăng đột biến trẻ mắc cúm. Trong 2 tuần trở lại đây, Trung tâm Nhi Khoa mỗi ngày tiếp nhận từ 20-30 trẻ nhập viện do cúm A. Đa phần các trẻ nhập viện do do biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt cao.

Tại Khoa Nhi của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sỹ đang điều trị cho hơn 50 bệnh nhi mắc cúm A. Đặc biệt, tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) có 2 bệnh nhân mắc cúm A trong tình trạng nặng, suy hô hấp.

Thông qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy số ca bệnh cúm A đang gia tăng nhanh chóng. Từ tháng 9 đã ghi nhận với 400 ca bệnh đã tăng lên 3.295 ca trong tháng 10 (tăng gấp hơn 8 lần so với tháng 9/2025).

Từ đầu tháng 11 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận 2.442 ca bệnh, trong đó cao nhất là tuần từ 27/10-02/11 phát hiện 1.502 ca mắc cúm A.

Theo Cục Phòng bệnh, dữ liệu giám sát mới nhất về mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với chủng cúm A/H3N2 đang chiếm ưu thế ở các khu vực như Bắc Âu, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Tích lũy từ đầu năm 2025, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 03 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (267.401 ca mắc, 06 tử vong), số mắc giảm 54,8%, số tử vong giảm 03 trường hợp. Các chủng virus cúm lưu hành chủ yếu tại Việt Nam hiện nay là cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B, chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của virus.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới ghi nhận khoảng 1 tỷ ca mắc cúm mùa, trong đó có khoảng 290.000 - 650.000 ca tử vong.

Người dân không tự ý dùng thuốc kháng virus

Bộ Y tế nhận định hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu-Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp phát triển và lây lan, đặc biệt là bệnh cúm mùa.

Bên cạnh đó, giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người như hội nghị, tổng kết, đám cưới... làm tăng nguy cơ lây lan từ các khu vực công cộng, tập trung đông người về các hộ gia đình và tăng khả năng mắc bệnh ở trẻ em, người già là những đối tượng có nguy cơ cao.

Không chỉ là bệnh cảm thông thường, cúm A có thể gây viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim hoặc suy hô hấp. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần biết cách để phòng bệnh cho trẻ, theo dõi sát sức khỏe trẻ, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm và đưa trẻ đi khám kịp thời.

Các bác sỹ khuyến cáo, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có những biểu hiện: Sốt cao liên tục trên 39°C, ho nhiều, mệt mỏi, biếng ăn; Thở nhanh; Môi hoặc đầu chi tím tái, trẻ lơ mơ hoặc co giật; Không thể uống nước hoặc nôn nhiều. Nếu trẻ xuất hiện một trong các dấu hiệu trên, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. Việc chờ đợi hay tự điều trị tại nhà bằng thuốc hạ sốt, thuốc ho thông thường có thể khiến bệnh tiến triển nhanh và khó kiểm soát.

Để tăng cường công tác phòng chống bệnh cúm mùa, Cục Phòng bệnh yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch cúm, triển khai ngay các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát, lây lan rộng. Đặc biệt, các cơ sở y tế đẩy mạnh việc lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, các chùm ca bệnh cúm tại cộng đồng và cơ sở y tế để xác định tác nhân gây bệnh, phát hiện sớm các chủng virus cúm nguy hiểm.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định và hướng dẫn của cán bộ y tế.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân: 1. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch. 2. Đeo khẩu trang khi đến nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh để bảo vệ bản thân và người xung quanh. 3. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. 4. Vệ sinh môi trường sống, thường xuyên vệ sinh, lau chùi các bề mặt hay tiếp xúc (như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại…); 5. Thường xuyên thực hiện các biện pháp làm thông thoáng và đón ánh sáng tự nhiên vào phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị, hội thảo, nhất là sau giờ học, sau giờ làm việc, sau các buổi tổ chức sự kiện để tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ lây bệnh. 6. Nâng cao thể trạng, thực hiện lối sống lành mạnh; có chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. 7. Khi có các triệu chứng như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Không tự ý mua thuốc, đặc biệt là thuốc kháng vi rút để điều trị tại nhà nếu không có chỉ định của cán bộ y tế.