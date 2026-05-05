Biến rác thải nhựa thành nhiên liệu hydro sạch nhờ ánh sáng mặt trời

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học đang tìm cách giải quyết đồng thời hai thách thức toàn cầu: ô nhiễm rác thải nhựa và nhu cầu năng lượng sạch. Bằng việc tận dụng ánh sáng mặt trời, họ đang mở ra hướng đi mới: biến những vật liệu bị vứt bỏ thành nguồn nhiên liệu hữu ích.

Một nghiên cứu gần đây do nghiên cứu sinh tiến sĩ Xiao Lu tại Đại học Adelaide dẫn đầu đã phân tích cách các hệ thống chạy bằng năng lượng mặt trời có thể chuyển đổi nhựa phế thải thành hydro, khí tổng hợp (syngas) và nhiều hóa chất công nghiệp khác. Cách tiếp cận này hứa hẹn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, nơi rác thải được tái sử dụng thay vì bị loại bỏ.

Nguồn năng lượng bị lãng quên

Mỗi năm, thế giới sản xuất hơn 460 triệu tấn nhựa, trong đó phần lớn bị thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất liền và đại dương. Trong khi đó, áp lực giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang thúc đẩy việc tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế sạch hơn.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Chem Catalysis chỉ ra rằng nhựa vốn giàu carbon và hydro, nócó thể được xem là một nguồn tài nguyên tiềm năng thay vì chỉ là rác thải.

Theo Xiao Lu, nhựa thường bị coi là vấn đề môi trường nghiêm trọng, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội lớn. Nếu có thể chuyển đổi hiệu quả rác thải nhựa thành nhiên liệu sạch bằng ánh sáng mặt trời, chúng ta có thể giải quyết cùng lúc bài toán ô nhiễm và năng lượng.

Ánh sáng mặt trời biến nhựa thành nhiên liệu như thế nào?

Phương pháp này được gọi là “quang cải biến nhờ năng lượng mặt trời” (solar-driven photoreforming). Nó sử dụng các vật liệu nhạy sáng, gọi là chất xúc tác quang để phân hủy nhựa ở nhiệt độ tương đối thấp.

Trong quá trình này, nhựa được chuyển hóa thành hydro — một loại nhiên liệu sạch không phát thải khi sử dụng cùng với nhiều hóa chất công nghiệp có giá trị.

So với phương pháp tách nước truyền thống để sản xuất hydro, cách tiếp cận này có thể tiết kiệm năng lượng hơn. Lý do là nhựa dễ bị oxy hóa hơn nước, giúp phản ứng diễn ra với ít năng lượng hơn và có tiềm năng mở rộng quy mô lớn.

Kết quả ban đầu đầy hứa hẹn

Theo giáo sư Xiaoguang Duan - đồng tác giả nghiên cứu, các thí nghiệm gần đây đã cho kết quả khả quan. Các nhà khoa học ghi nhận sản lượng hydro cao, đồng thời tạo ra các hợp chất như axit axetic và thậm chí là hydrocarbon trong dải nhiên liệu diesel.

Một số hệ thống còn có thể vận hành liên tục hơn 100 giờ, cho thấy độ ổn định và hiệu suất đang dần được cải thiện.

Những rào cản cần vượt qua

Dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức trước khi công nghệ này có thể được ứng dụng rộng rãi. Một trong những vấn đề lớn là sự phức tạp của rác thải nhựa. Các loại nhựa khác nhau phản ứng khác nhau trong quá trình chuyển đổi, trong khi các phụ gia như thuốc nhuộm hay chất ổn định có thể làm gián đoạn phản ứng. Vì vậy, việc phân loại và xử lý trước rác thải là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả.

Ngoài ra, các chất xúc tác quang cần vừa bền vừa có độ chọn lọc cao để hoạt động trong điều kiện hóa học khắc nghiệt. Hiện nay, nhiều loại xúc tác vẫn bị suy giảm theo thời gian, làm hạn chế độ tin cậy lâu dài.

Theo giáo sư Duan, vẫn tồn tại khoảng cách giữa thành công trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thực tế. Để thu hẹp khoảng cách này, cần phát triển các vật liệu xúc tác bền hơn và thiết kế hệ thống hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo tính khả thi về kinh tế khi triển khai quy mô lớn.

Việc tách các sản phẩm cuối cùng cũng là một thách thức. Quá trình phản ứng thường tạo ra hỗn hợp khí và chất lỏng, đòi hỏi các bước phân tách tiêu tốn nhiều năng lượng, từ đó làm giảm lợi ích môi trường tổng thể. Để giải quyết, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần một chiến lược tổng thể, bao gồm cải tiến thiết kế xúc tác, kỹ thuật lò phản ứng và tối ưu hóa hệ thống. Những hướng đi mới đang được thử nghiệm như lò phản ứng dòng liên tục, hệ thống kết hợp năng lượng mặt trời với nhiệt hoặc điện, và các công cụ giám sát tiên tiến nhằm nâng cao hiệu suất.

Hướng tới ứng dụng thực tế

Trong tương lai, nhóm nghiên cứu đã đề ra lộ trình để mở rộng công nghệ với mục tiêu nâng cao hiệu quả năng lượng và cho phép vận hành công nghiệp liên tục trong vài thập kỷ tới.

Xiao Lu nhận định đây là một lĩnh vực đang phát triển nhanh và đầy tiềm năng. Với sự đổi mới không ngừng, công nghệ biến nhựa thành nhiên liệu nhờ năng lượng mặt trời có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững và ít phát thải carbon.