Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư mới tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 16 và 17/10, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định nhân sự cấp cao tại bốn địa phương gồm Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị và Đắk Lắk.
Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Theo đó, từ ngày 15/10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị được phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Lê Ngọc Quang, sinh năm 1974 tại Thanh Hoá, ông từng có nhiều năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam trước khi chuyển đến làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị. Nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy năng lực tại một trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực miền Trung.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chiều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Cùng thời điểm, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Triết sinh năm 1976, từng trải qua nhiều chức vụ quan trọng tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ). Việc ông Triết được phân công nhiệm vụ mới thể hiện sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với năng lực quản lý và điều hành của ông tại địa phương có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên.


Sáng 17/10, tại Thành uỷ Huế, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã nhận quyết định giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Trung sinh năm 1973, quê Nghệ An, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Đắk Nông (cũ) và Đắk Lắk.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định điều động ông Nguyễn Đình Trung về giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế

Cùng ngày, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng trao quyết định điều động ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành uỷ Huế đến nhận nhiệm vụ mới giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Phương sinh năm 1970, ông từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Thành phố Huế từ Phó chủ tịch đến Chủ tịch UBND và gần đây nhất được bầu làm Bí thư Thành uỷ Huế.

