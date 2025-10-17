Việt Nam tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO

(Ngày Nay) - Bằng việc tham gia MPIA, Việt Nam không chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà còn chung tay cùng cộng đồng quốc tế củng cố nền tảng của hệ thống WTO.

ngày 16/10, Việt Nam đã chính thức thông báo về việc tham gia Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm Tạm thời nhiều bên (MPIA).

Đây là một sáng kiến nhằm góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống giải quyết tranh chấp thuộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Việc Việt Nam tham gia MPIA đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết đối với một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ.

Trong bối cảnh Cơ quan Phúc thẩm của WTO, vốn được xem là "tòa án tối cao" của thương mại toàn cầu, đang tạm ngưng hoạt động, việc Việt Nam tham gia MPIA được xem là một hành động có trách nhiệm, góp phần duy trì niềm tin và sự ổn định cho thương mại quốc tế.

Sáng kiến MPIA được hình thành như giải pháp tạm thời, đảm bảo các Thành viên WTO vẫn có một cơ chế xét xử hai cấp, khách quan và minh bạch để giải quyết các bất đồng thương mại.

Về mặt chiến lược, việc gia nhập MPIA giúp nâng cao vị thế và tiếng nói của Việt Nam trong các cuộc thảo luận về cải cách WTO. Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm và sẵn sàng tham gia định hình các quy tắc thương mại toàn cầu trong tương lai.

Về lợi ích thực tiễn, MPIA chính là một "lá chắn pháp lý" hữu hiệu. Cơ chế này cung cấp cho Việt Nam một công cụ cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và các ngành hàng xuất khẩu trước những tranh chấp thương mại phức tạp.

Việc đảm bảo quyền được kháng cáo trong một vụ kiện sẽ giúp các phán quyết trở nên công bằng và đáng tin cậy hơn, tạo ra một môi trường kinh doanh quốc tế dễ dự đoán và an toàn hơn.

Việt Nam đã trở thành thành viên WTO thứ 57 tham gia cơ chế này, sánh vai cùng nhiều nền kinh tế lớn và các đối tác thương mại quan trọng như Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia, và các nước láng giềng ASEAN như Singapore, Malaysia, và Philippines.

Động thái này khẳng định Việt Nam đang tăng cường hơn nữa tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và toàn diện.