Tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII

(Ngày Nay) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 17 đồng chí; bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Bốn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XVII; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố; Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Đồng thời, danh sách Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII cũng chính thức được công bố.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII gồm 17 đồng chí, trong đó ngoài 5 đồng chí Thường trực Thành ủy, còn lại là 12 đồng chí Ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII gồm 12 đồng chí.

Trong buổi làm việc sáng 17/10, Đại hội đã bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965; quê Thanh Lâm, Ninh Bình. Đồng chí vào Đảng năm 1991; trình độ học vấn: Thạc sỹ Luật, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 8/1988 đến tháng 3/2009, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đảm nhiệm các nhiệm vụ quan trọng tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Hà, sau là tỉnh Hà Nam.

Từ tháng 3/2009-3/2011, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 3/2011-4/2018, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 5/2018-1/2021, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ tháng 4/2021-7/2024, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị (từ tháng 5/2024), Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ tháng 5/2021); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo. Từ tháng 7/2024 đến nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Trước đó, chiều 16/10, Đại hội đã tiến hành bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII với số phiếu tập trung, tỷ lệ cao.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã trúng cử với số phiếu cao nhất 99,27%.