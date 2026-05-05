Bộ Công Thương ban hành quy định mới về xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

(Ngày Nay) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 22/2026/TT/BCT ngày 29/4/2026 quy định về hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.
Đối với nguồn kinh phí cho các hoạt động này bao gồm ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ngân sách nhà nước khác; các khoản hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Cùng đó, với tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), kế hoạch xây dựng được lập theo định kỳ 05 năm và hàng năm. Quy trình bao gồm các bước từ nghiên cứu, xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm định đến công bố TCVN. Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công là đơn vị chủ trì rà soát, tổng hợp và lập hồ sơ đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN để trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), kế hoạch xây dựng cũng được thực hiện 05 năm và hàng năm. Quy trình xây dựng dự thảo QCVN yêu cầu sự tham gia của các đơn vị chủ trì, Vụ Pháp chế (đơn vị chủ trì thẩm định) và lấy ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi ban hành. Sau khi được phê duyệt, kế hoạch xây dựng QCVN sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương trong thời hạn 30 ngày.

Thông tư nêu rõ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành các chương trình, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật chung về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đồng thời, là đầu mối tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thống nhất quản lý hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẫn kỹ thuật quốc gia do Bộ Công Thương xây dựng, ban hành; quản lý và cấp số hiệu QCVN của Bộ Công Thương; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ lập và trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch xây dựng QCVN năm năm, hằng năm của Bộ Công Thương; lập đề xuất Kế hoạch xây dựng TCVN của Bộ Công Thương gửi Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phê duyệt; lập và trình Bộ trưởng phê duyệt Kế hoạch phổ biến, áp dụng TCVN, Kế hoạch phổ biến, áp dụng QCVN và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch phê duyệt.

Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cũng được giao là đầu mối phối hợp các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp và quản lý dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Đề xuất phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương.

Cùng đó, chủ trì nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ký kết các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp và thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao trong trường hợp cụ thể; đầu mối về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Công Thương.

Vụ Pháp chế chủ trì việc thẩm định dự thảo Thông tư ban hành QCVN theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đề xuất kế hoạch, chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực được phân công quản lý.

Thông tư này thay thế Thông tư số 46/2014/TT-BCT ngày 3/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương. Các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư này. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

