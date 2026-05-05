Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt

Thái Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt

Việt Linh không bắt đầu con đường điện ảnh từ những giấc mơ lãng mạn. Bà sớm thể hiện năng khiếu viết lách từ năm 13 tuổi. Năm 1968, khi vừa tròn 17 tuổi, bà quyết định rời gia đình và mái trường để tham gia cách mạng.

Tại Xưởng phim Giải phóng, Việt Linh đảm nhận công việc hậu cần. Dù vậy, bà vẫn dành thời gian viết truyện và quan sát đời sống. Truyện ngắn Hương vú sữa đăng báo là một trong những thành quả ban đầu của bà trong lĩnh vực sáng tác.

Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt ảnh 1

Từ năm 1970, bà tham gia điện ảnh qua các công việc nền tảng như dựng phim, biên tập và viết kịch bản tài liệu. Thay vì đảm nhận ngay vị trí đạo diễn, Việt Linh chọn cách tích lũy kinh nghiệm từ cơ bản, giúp bà nắm vững cấu trúc và ngôn ngữ điện ảnh.

Năm 1979, bà được cử sang Liên Xô học tập. Thay vì tiếp tục theo ngành biên kịch, bà thi chuyển sang chuyên ngành đạo diễn. Quá trình đào tạo chuyên sâu tại đây đã giúp bà có nền tảng vững chắc về cả nghệ thuật lẫn kỹ thuật làm phim.

Sau khi trở về nước, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam còn nhiều khó khăn, Việt Linh nhanh chóng lao vào công việc. Chỉ trong vài năm, bà liên tục cho ra đời các tác phẩm: Nơi bình yên chim hót (1986), Phiên tòa cần chánh án (1987), Một cuộc đời bị đánh cắp (1988), Gánh xiếc rong (1989)…

Gánh xiếc rong là bộ phim mang lại thành công lớn. Tác phẩm không chỉ được đón nhận trong nước mà còn gây tiếng vang quốc tế, giành Đạo diễn xuất sắc và Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần IX (1990), giải Khán giả tại Nantes (Pháp), Bằng khen UNICEF tại Liên hoan phim Berlin (1991), Giải thưởng Lớn tại Fribourg (1992) cùng nhiều giải khác tại châu Âu.

Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt ảnh 2

Cảnh trong phim Gánh xiếc rong (1989). Ảnh: VFDA

Dấu ấn của quỷ (1992) tiếp tục thể hiện chiều sâu tư tưởng khi đặt ra những vấn đề về định kiến xã hội và bản chất con người. Bộ phim nhận giải Đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam lần X (1993) và một số giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương.

Với Chung cư (1999), bà quay về những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng giàu cảm xúc, phản ánh sự chuyển biến của xã hội qua số phận cá nhân.

Mê Thảo – thời vang bóng (2002) được xem là một trong những đỉnh cao sự nghiệp. Bộ phim mang đậm phong cách tác giả với không gian nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại, đan xen giữa thực và ảo. Tác phẩm nhận Giải Khuyến khích của Hội Điện ảnh Việt Nam, Giải Nhì của Tổ chức Francophonie (2003), Giải Bông hồng vàng tại Liên hoan phim Bergamo cùng nhiều giải thưởng khác tại Liên hoan phim Việt Nam lần XIV (2004).

Phong cách của Việt Linh thường nghiêng về phân tích tâm lý nhân vật và chiều sâu nội tâm hơn là kịch tính bên ngoài. Các tác phẩm của bà vì vậy mang đậm dấu ấn cá nhân, thường được xếp vào dòng phim tác giả.

Năm 2005, Việt Linh bị tai biến, buộc phải tạm dừng vai trò đạo diễn. Sau đó, bà tiếp tục đóng góp cho điện ảnh thông qua viết kịch bản, biên tập và tham gia các dự án khác. Với bà, điện ảnh không chỉ là nghề mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống.

Chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” được xây dựng, trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), diễn ra từ 28/6 đến 4/7/2026 tại thành phố Đà Nẵng, do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Thái Linh
NSƯT Việt Linh DANAFF Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.