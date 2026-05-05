Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác

Trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay quốc tế Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành; cụm cảng biển Cái Mép Hạ; dự án cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Cùng với đó, theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 4/5, hàng chục hoạt động kỷ niệm, về nguồn, biểu dương điển hình tiên tiến, phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, triển lãm, hội sách, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao… sẽ được tổ chức trên địa bàn Thành phố và tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác.

Đáng chú ý, Thành phố gắn các hoạt động kỷ niệm với việc cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục thông qua việc chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới; đồng thời khởi công nhiều dự án, bổ sung khoảng 1.514 phòng học trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Trong quý II và III/2026, Thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng, tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an sinh xã hội; hướng về biển đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường, xã, đặc khu cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mỗi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Nổi bật trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật là chương trình biểu diễn kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn ra vào tối 5/6 tại Nhà hát Thành phố; chương trình nghệ thuật Lễ hội Làng Sen do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại quê hương của Bác; triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm (khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu) và một số điểm bắn tầm thấp vào tối 2/7, chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

PV
Khởi công công trình dự án thành phố mang tên Bác

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được học giả Ấn Độ đánh giá cao
(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ từ ngày 5-7/5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, đồng thời nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Ấn Độ và Việt Nam, trang timesofindia đã thực hiện cuộc phỏng vấn đặc biệt đối với Giáo sư Reena Marwah. 
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản: Sự hội tụ chiến lược mới
(Ngày Nay) - Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Sanae Takaichi đang trở thành một điểm quan trọng trong cấu trúc kinh tế - an ninh mới nổi của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản trọng yếu. Đó là đánh giá chung của các chuyên gia tại Malaysia trong cuộc trao đổi với phóng viên ngày 3/5.
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
Mỹ cải tổ toàn diện FBI
(Ngày Nay) - Ngày 3/5, Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ được cho là mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.