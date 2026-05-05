Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác

(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.

Trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay quốc tế Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành; cụm cảng biển Cái Mép Hạ; dự án cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Cùng với đó, theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 4/5, hàng chục hoạt động kỷ niệm, về nguồn, biểu dương điển hình tiên tiến, phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ, triển lãm, hội sách, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao… sẽ được tổ chức trên địa bàn Thành phố và tỉnh Nghệ An - quê hương của Bác.

Đáng chú ý, Thành phố gắn các hoạt động kỷ niệm với việc cụ thể hóa học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục thông qua việc chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án với 1.251 phòng học mới; đồng thời khởi công nhiều dự án, bổ sung khoảng 1.514 phòng học trong thời gian tới.

Nhân dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị. Trong quý II và III/2026, Thành phố phấn đấu thực hiện ít nhất 200 công trình chào mừng, tập trung vào 5 nhóm nội dung: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an sinh xã hội; hướng về biển đảo; bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Thành phố kêu gọi toàn dân tại 168 phường, xã, đặc khu cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự đô thị, cải thiện môi trường sống, biến mỗi tuyến hẻm, dòng kênh trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.

Nổi bật trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật là chương trình biểu diễn kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, diễn ra vào tối 5/6 tại Nhà hát Thành phố; chương trình nghệ thuật Lễ hội Làng Sen do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức tại quê hương của Bác; triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố cũng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm (khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu) và một số điểm bắn tầm thấp vào tối 2/7, chào mừng 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.