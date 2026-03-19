Nhiều tổ chức, cá nhân bị xử phạt trong hoạt động chứng khoán, phát hành trái phiếu

(Ngày Nay) - Theo số liệu từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), tính đến ngày 17/3/2026, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đạt gần 1,68 tỷ đồng. Các quyết định xử phạt tập trung vào hành vi không công bố thông tin theo quy định, công bố thông tin chậm và thao túng thị trường.

Chỉ trong hơn nửa đầu tháng 3, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã liên tiếp ban hành nhiều quyết định xử phạt đối với cả tổ chức và cá nhân, phản ánh xu hướng siết chặt kỷ cương thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động phát hành trái phiếu và giao dịch cổ phiếu tiếp tục được giám sát chặt.

Cụ thể, ngày 5/3, CTCP Lavida Invest bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin. Doanh nghiệp này đã không gửi nhiều tài liệu bắt buộc đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu, cũng như tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong các năm 2021 và 2022.

Ngoài việc không công bố thông tin, Lavida Invest còn bị xác định công bố chậm một số tài liệu quan trọng, như báo cáo sử dụng vốn và tình hình thanh toán trái phiếu theo năm và bán niên. Những vi phạm này cho thấy hạn chế trong việc tuân thủ nghĩa vụ minh bạch thông tin – yếu tố then chốt đối với niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường.

Đáng chú ý, ngày 6/3, SSC công bố quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu AAT của CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Cá nhân bị xử phạt chính là ông Tống Anh Linh, với mức phạt lên tới 1,5 tỷ đồng.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, trong giai đoạn từ tháng 3/2021 đến cuối tháng 12/2022, ông Linh đã sử dụng tới 30 tài khoản chứng khoán để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu AAT, nhằm tạo cung cầu giả tạo, qua đó thao túng giá cổ phiếu trên thị trường.

Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát sinh khoản thu lợi bất hợp pháp từ hành vi này, SSC vẫn áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung mang tính răn đe mạnh. Cụ thể, ông Linh bị cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm, đồng thời bị cấm đảm nhiệm các chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các tổ chức đầu tư chứng khoán trong cùng thời hạn, kể từ ngày 9/3/2026.

Liên quan đến vụ việc, 25 cá nhân khác có hành vi cho mượn tài khoản để phục vụ hoạt động thao túng cũng bị xử phạt. Các cá nhân này bị đình chỉ giao dịch chứng khoán trong 9 tháng và tiếp tục bị áp dụng biện pháp cấm giao dịch cũng như cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong thời hạn 2 năm.

SSC cho biết, qua xác minh chưa đủ cơ sở xác định nhóm cá nhân này thu lợi bất hợp pháp, song việc xử lý vẫn được thực hiện nhằm tăng tính răn đe và bảo đảm tính minh bạch, công bằng của thị trường.

Tiếp đó, ngày 17/3, CTCP Xi măng Sông Lam 2 bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Doanh nghiệp này không công bố hàng loạt tài liệu quan trọng trên hệ thống của SSC và HNX, bao gồm báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và các nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong nhiều năm, từ 2018 đến 2025.

Việc không công bố hoặc công bố không đầy đủ các thông tin trên không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư, từ đó làm suy giảm mức độ minh bạch của thị trường.

Nhìn tổng thể, các quyết định xử phạt cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những hành vi có khả năng gây méo mó thị trường như thao túng giá cổ phiếu hay che giấu thông tin.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng hạng và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, việc siết chặt kỷ luật, nâng cao chuẩn mực công bố thông tin và xử lý nghiêm các vi phạm được xem là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin và đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường.