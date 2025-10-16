Bộ GD&ĐT tạm hoãn sắp xếp trường đại học, nghề nghiệp để chờ đề án mới

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 6365/BGDĐT-TCCB gửi Bộ Nội vụ về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ được giao xây dựng hai đề án lớn: Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ cũng giao Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD&ĐT quản lý.

Bộ GD&ĐT đang dự thảo phương án triển khai, dự kiến gộp hai đề án trên thành một đề án thống nhất nhằm đảm bảo tính tổng thể và tinh gọn trong việc sắp xếp hệ thống giáo dục đại học. Vì vậy, Bộ GD&ĐT cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc hiện chưa thể triển khai cho đến khi đề án hoàn chỉnh được trình Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT cho biết, định hướng trong Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương nêu rõ việc hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông, đồng thời mỗi tỉnh, thành phố tối đa không quá 3 trường dạy nghề, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho rằng hiện chưa có cơ sở pháp lý để triển khai do mô hình "trường trung học nghề" mới chỉ là đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Do đó, Bộ đề nghị Ban Chỉ đạo chỉ đạo trước việc rà soát, sắp xếp tinh gọn các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên theo khu vực, còn việc tổ chức thành "trường trung học nghề" sẽ thực hiện sau khi Luật được thông qua.

Về định hướng "mỗi tỉnh, thành phố không quá 3 trường dạy nghề", Bộ GD&ĐT lưu ý rằng pháp luật hiện hành không có khái niệm trường dạy nghề, mà chỉ quy định trường cao đẳng và trường trung cấp. Vì vậy, việc sắp xếp tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu và nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng cần làm rõ phạm vi áp dụng đối với trường công lập, đồng thời xem xét đặc thù các địa phương có quy mô lao động lớn và nhiều trường trực thuộc.

Cụ thể, Hà Nội hiện có 54 trường, TP.HCM có 62 trường, Hải Phòng có 19 trường, Ninh Bình có 28 trường và Phú Thọ có 21 trường. Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị việc sắp xếp cần được thực hiện với cả các trường tự chủ và chưa tự chủ, nhằm hướng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non, Bộ GD&ĐT đã ban hành Công văn số 6165/BGDĐT-GDPT ngày 02/10/2025, hướng dẫn sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.